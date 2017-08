Agrandar Imagen AFP/Getty Images

Google despidió este lunes al ingeniero James Damore, quien según Bloomberg fue el redactor de un manifiesto machista en el que no solo criticaba las políticas de la empresa para incluir a más mujeres en los puestos técnicos, sino que además aseguraba que no lograban estar en ellos por diferencias "biológicas" y no por discriminación.

El panfleto que circulaba ampliamente dentro de la compañía tenía más de 10 páginas, y acusaba a Google de silenciar opiniones políticas conservadores y argumentaba que las diferencias biológicas eran las que jugaban un papel fundamental en la escasez de mujeres en posiciones de tecnología y liderazgo. El documento se hizo público el fin de semana, lo cual causó la cólera de los directivos de Google y también de Silicon Valley, que en los últimos meses ha estado trabajando para cambiar la que muchos consideran es una cultura machista.

Según The New York Times, el propio Sundar Pichai, presidente ejecutivo de la compañía, aseguró en un correo interno a los empleados que el memo había violado el código de conducta de la empresa y cruzado la línea al propiciar "el avance de estereotipos dañinos en nuestro lugar de trabajo".

Este memorando puso a Google en aprietos, porque internamente la empresa tiene una cultura de permitir que los empleados le critiquen y cuestionen a los ejecutivos. Sin embargo, Google, al igual que muchas otras empresas de tecnología ha estado lidiando durante mucho tiempo con las críticas por no contratar y promover a mujeres y a minorías raciales.

Pichai dijo en el correo interno que seguía apoyando la libertad de los empleados a expresarse, pero que el memorando había ido demasiado lejos. Sus palabras tienen asidero en varios tuits de empleados que consideraban abandonar la empresa sino Google no actuaba al respecto, señaló el Times.

"La nota ha impactado claramente a nuestros compañeros de trabajo, algunos de los cuales están sufriendo y se sienten juzgados en base a su género", escribió Pichai.

Damore confirmó al Times su despido y dijo que "probablemente" llevaría a cabo acciones legales. Cuando aún era trabajador de Google, dio a conocer a la Junta Nacional de Relaciones Laborales que la alta dirección le estaba "menospreciando y avergonzando" para silenciar sus quejas sobre supuestos comportamientos potencialmente ilegales de la compañía.

Pichai abandonará sus vacaciones familiares y realizará una reunión con todo el comité ejecutivo el jueves para abordar este tema en la sede de Google, en Mountain View.

Otras empresas ya se han visto envueltas en problemas similares. Uber ha tenido grandes problemas desde que una ex empleada destapó la cultura machista de la compañía, una vorágine que se unió a otros inconvenientes que han hecho que el propio Travis Kalanick, su fundador, abandonara la presidencia ejecutiva.