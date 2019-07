Apple arregla fallos de seguridad encontrados por Google

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Google encontró seis problemas de seguridad en iOS que ya fueron corregidos por Apple a partir de iOS 12.4.

Los seis problemas de vulnerabilidad fueron reportados por Project Zero, un grupo de ingenieros de Google expertos en seguridad. Los reportes fueron generados con código que comprueba el bug, por lo que es imperativo actualizarse a iOS 12.4 para evitar que hackers aprovechen el código.

Los seis bugs ya fueron corregidos, de acuerdo con ZDNet, sitio hermano de CNET. Sin embargo, uno de los bugs, del cual no se revelaron los detalles ni el código, no fue corregido completamente. Los detalles del error no se pueden divulgar hasta que Apple lo corrija para evitar que hackers saquen provecho.

Los seis bugs no requieren que el usuario haga ningún tipo de interacción y fueron localizados en iMessage. ZDNet, citando a vendedores de vulnerabilidades informáticas, un bug de estos puede estar valuado en US$1 o hasta US$4 millones, por lo que el equipo de Project Zero habría descubierto un total de hasta US$24 millones en fallos.

Apple liberó iOS 12.4 el 22 de julio, así que es importante que los usuarios se actualicen a la versión pública más reciente. Apple no ha dicho cuándo lanzará el parche de seguridad para el sexto bug que aún no está solucionado del todo. Apple liberará iOS 13 en septiembre, así que es posible que el bug se solucione antes.

