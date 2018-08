Google corregirá el 'bug' que afecta la carga rápida en el Pixel XL

Josh Miller

Algunos de los ansiosos usuarios de Google que descargaron la actualización de Android Pie han tenido problemas con los Pixel y Pixel XL, pues múltiples reportes mencionan que el flamante sistema operativo deshabilita la carga rápida.

Los usuarios afectados se quejaron ante Google, pero la compañía dijo que "no arreglaría" el bug al catalogarlo como "inviable". Ahora, como es de sabios cambiar de opinión, la compañía rectificó y emitió un comunicado enviado a CNET:

"Estamos conscientes de un problema en el que los cargadores USB Tipo C que no son Power Delivery (PD) no usaban la carga rápida en teléfonos Pixel y Pixel XL de 2016 luego de la actualización a Android 9 Pie", explica Google. "El cargador de 18W incluido en la caja es un cargador PD y no está sufriendo este error. Estamos verificando una solución para los cargadores USB Tipo C que no son PD y la liberaremos en próximas semanas".

La compañía no podía dejar a sus usuarios sin una solución que les permitiera sacar provecho de la carga rápida, una de las funciones más preciadas en Android. Google cambió también la página de bugs en los que trabaja y quitó el aviso que decía que no corregiría el problema.

Android Pie salió hace un par de semanas y los celulares Pixel fueron los primeros en recibir estas actualizaciones por tratarse de celulares hechos de la mano de Android. Android Pie estará disponible para más teléfonos más adelante.