Google confirma los Pixel 3a por accidente: reporte

Los rumores de una versión económica del último teléfono de Google, el Pixel 3, terminaron de confirmarse gracias a una filtración de la propia compañía.

Los Pixel 3a y su versión XL llegarían en mayo según reportes previos, y ahora gracias a una filtración en la Google Store recogida por 9toGoogle, se confirma que los Pixel 3a son una realidad. Además, gracias a su aparición en la tienda hemos podido confirmar algunas de sus características.

Según se lee en la Google Store, el Pixel 3a contaría con una pantalla FullHD (2160x1080 pixeles), un procesador de 64 bits (que según rumores previos podría ser el Snapdragon 670) y 4GB de memoria RAM.

Por su parte el Pixel 3a XL tendría una pantalla de mayor tamaño y con resolución de 2220x1080 pixeles y también un procesador más potente, quizás un Snapdragon 710.

Debido a sus características, ambos teléfonos caerían dentro de la gama media, pero es muy posible que Google mantenga en ellos la misma configuración de cámaras que en los Pixel 3, la que es sin duda la característica estrella. Por lo tanto, podríamos tener dos teléfonos de gama media a un precio mucho más económico pero con una cámara espectacular, que competiría directamente con la esperada versión Lite del Huawei P30 o con el Samsung Galaxy S10E.

Además de los nuevos Pixel de gama media, a Google también se le ha escapado la Nest Hub Max, la que podría ser la siguiente generación del dispositivo Google Home Hub y primer producto que saldría de la integración de Nest dentro de lo productos para el hogar de Google.

No sabemos por el momento cuándo Google nos mostrará de manera oficial estos nuevos dispositivos, ya que es posible que no espere a octubre, fecha en la que suele celebrar su particular evento de hardware. CNET en Español ha enviado a Google una solicitud de comentarios y actualizaremos tan pronto como obtengamos respuesta.

