El motor de búsqueda de Google comprenderá mejor el habla natural

Angela Lang/CNET

El motor de búsqueda de Google ahora entenderá mejor tus confusas consultas de búsqueda, dijo la empresa el viernes. Google dijo que está actualizando la herramienta para mejorar el análisis del lenguaje natural. La idea es permitir a la gente teclear consultas que reflejen la manera en que hablan en la vida real, en lugar de escribir una cadena de las palabras que ellos creen que el software podría entender mejor.

Si se trata de encontrar cosas en Internet, esta mejora es el "mayor avance en los últimos cinco años y uno de los mayores avances en la historia de las búsquedas", dijo Pandu Nayak, vicepresidente de Google, en una publicación en el blog de la empresa. La actualización podría afectar cerca del 10 por ciento de todas las búsquedas en inglés en Estados Unidos, dijo Google.

Google

El cambio es posible debido a un sistema que Google introdujo el año pasado llamado BERT (que son las siglas en inglés de Representaciones de codificador bidireccional de transformadores). Con la técnica, el software de Google puede analizar mejor el contexto de una oración. Por ejemplo, si está buscando información sobre cómo viajar a otro país, Google reconocerá la importancia de la palabra "to", que en español es "a" (en lugar de "from", que en español es "desde" o simplemente no le daría a la palabra el peso suficiente para afectar los resultados de la consulta).

El cambio llega ya que Google ha impulsado la actualización de su motor de búsqueda, el cual ya tiene más de 20 años. La compañía anunció el mes pasado una función para que la gente pueda deslizarse a la izquierda o a la derecha cuando esté viendo recomendaciones de televisión o películas, de manera que los algoritmos de búsqueda de Google se entrenen mejor a sus gustos. En agosto, Google también agregó podcasts a sus resultados de búsqueda.

El icónico motor de búsqueda de Google sigue siendo su gallina de los huevos de oro, además de la piedra angular del negocio de publicidad digital de la compañía. Google, que genera más de US$115,000 millones al año en ventas, recibe el 85 por ciento de sus ingresos de la publicidad.

La compañía también ha reformado algunos de sus otros servicios de búsqueda, incluyendo Google Images y Shopping. En agosto, la compañía rediseñó su herramienta de búsqueda de imágenes para incluir más información junto con las fotos. Así que si haces clic en una imagen de producto, te ofrecerá la información de la marca, precio, reseñas y disponibilidad. Y en mayo, el gigante tecnológico reveló una actualización mayor a Google Shopping, permitiendo a los usuarios ver opciones para comprar productos de tiendas físicas o directamente en el mismo sitio de Google.

Las nuevas capacidades de búsqueda son también parte de un gran esfuerzo de Google para mejorar sus habilidades de lenguaje natural. En mayo, la compañía anunció una nueva versión de su Google Assistant, que es 10 veces más rápida que antes y entiende mejor el lenguaje humano. El asistente mejorado fue lanzado la semana pasada junto con el teléfono Pixel 4 de la compañía.

Sin embargo, la habilidad de mejorar el entendimiento del lenguaje también ha puesto a Google en el ojo del huracán. En septiembre, la compañía confirmó que trabajadores externos que analizan información de lenguaje del Assistant filtraron conversaciones privadas de los usuarios en los Países Bajos. La cadena pública belga VRT NWS dijo que más de 1,000 archivos habían sido filtrados, incluyendo grabaciones en las que los usuarios accidentalmente echaban a andar el software de Google. Como resultado, Google dejó de hacer las revisiones de lenguaje a través de audios para después ponerlo en un programa opcional.