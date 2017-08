Google habría ofrecido US$30,000 millones por Snapchat: reporte

Agrandar Imagen Oscar Gutiérrez/CNET

Google estaría interesada en comprar Snap Inc., matriz de Snapchat, desde principios de 2016, de acuerdo con un reporte de Business Insider.

Según varias fuentes dentro de Snap Inc. y cercanas a las negociaciones, Google habría ofertado US$30,000 millones por la compañía efímera desde antes de que ésta se convirtiera en empresa pública en 2017, e incluso antes de que consiguiera una inversión que la valuó en US$20,000 millones en mayo de 2016.

Las negociaciones nunca llegaron al punto de consolidarse y se desconoce en qué estado estarían actualmente; pero seguiría en pie la oferta presentada a Evan Spiegel, presidente ejecutivo de Snap Inc. Un portavoz de Snap Inc. refutó los comentarios y Google no dio comentarios a Business Insider.

La oferta de Google es una proposición interesante para Snap Inc. y debería estudiarla seriamente. La compañía tiene una valuación actual de US$15,200 millones, por debajo de la valuación de US$21,000 millones que Snap alcanzó al momento de salir a bolsa en marzo de este año. La oferta de Google, de seguir en US$30,000 millones, sería casi el doble del valor actual de la compañía.

Business Insider dice que una fusión es posible debido a la cercanía que existe entre ambas empresas. Google no sólo es un inversionista de Snap, sino que las cúpulas también son bastante allegadas y Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet (matriz de Google), fue un principal asesor de Spiegel. Además, Snapchat usa la nube y los servicios por Internet de Google, dice el reporte.

Asimismo, Google ha tenido problemas en lanzar una red social que sea atractiva para los usuarios. La empresa tiene Google Plus que brilla más por su ausencia y la fallida Google Buzz, entre otras. La plataforma publicitaria de Google le beneficiaría a Snap, dice el reporte.

Titanes de la tecnología se han acercado a Snap por una posible adquisición. Facebook de Mark Zuckerberg se habría acercado a Spiegel con una oferta de US$4,000 millones que el controversial ejecutivo rechazó. A la fecha y tras varios intentos fallidos, Zuckerberg ha podido contrarrestar el éxito de Snapchat con Instagram Stories que, tras un año de vida, ya tiene más usuarios diarios que Snapchat.