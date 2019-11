Google anuncia la compra de Fitbit por US$2,100 millones

Agrandar Imagen Stephen Shankland/CNET

Es oficial: Google comprará la fabricante de wearables y dispositivos de vestir Fitbit en una operación valuada en US$2,100 millones.

Google y Fitbit anunciaron la fusión el viernes 1 de noviembre, apenas unos días después de que un reporte revelaba el plan de Alphabet, empresa matriz de Google, de comprar Fitbit, una de las compañías más reconocidas en la industria de pulseras y relojes inteligentes.

"Trabajando de cerca con el equipo de expertos de Fitbit, y junto a la mejor inteligencia artificial, software y hardware, podemos impulsar la innovación en wearables y crear productos que beneficien a más personas en todo el mundo", dijo Rick Osterloh, vicepresidente de servicios y dispositivos en Google, en un comunicado. "Google aspira a crear herramientas que ayuden a aumentar el conocimiento, éxito, salud y felicidad de las personas".

Fitbit es una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado de wearables, el cual experimentó un crecimiento anual del 31.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2018, de acuerdo con IDC. Fitbit, la cuarta empresa con mayor cuota de mercado (9.4 por ciento) al finalizar el año pasado, está por detrás de Apple, Xiaomi y Huawei.

La adquisición de Fitbit beneficiará a Google, una empresa que si bien es la encargada de crear Wear OS, la versión de Android para dispositivos de vestir, no tiene relojes o pulseras inteligentes propias. Con la compra de Fitbit ahora Google tendrá acceso a un portafolio robusto de hardware, una excelente aplicación y la experiencia de la fabricante de wearables. Existen rumores de que Google quiere lanzar un reloj inteligente.

Google ha sido fuertemente criticada por supuestamente usar datos de usuarios con fines publicitarios y, también supuestamente, seguir a usuarios cuando estos han optado por que Google no lo haga.

"La confianza de los consumidores es imperativa para Fitbit. Una fuerte privacidad y normas de seguridad han sido parte del ADN de Fitbit desde el primer día, y esto no va a cambiar", dice la empresa de wearables. "Fitbit seguirá dejando el control en manos de los usuarios y seguirán siendo transparente los datos que recolectamos y por qué". Fitbit agrega que la empresa no vende los datos de usuarios y que los datos de salud y bienestar no serán usados por Google para fines de publicidad.

Osterloh, que recientemente fue el encargado de anunciar los Pixel 4, dice que la empresa entiende la responsabilidad de trabajar para proteger la información de los usuarios y poner en control de ellos sus datos. "Los datos de salud y bienestar de Fitbit no serán usados por Google. Y vamos a dejar a los usuarios la decisión de ver, mover o eliminar sus datos", dijo Osterloh en el cmunicado.

Fitbit dijo que la transacción se espera autorizada por reguladores en 2020.