La Google Clips se alista para salir al mercado por US$249

Google

Google actualizó su tienda Google Play para comenzar a promover la Google Clips, una cámara que utiliza la inteligencia artificial para capturar video de manera automática.

Google anunció la llegada de la Google Clips en octubre de 2017. La cámara Clips se distingue de otras porque no está encendida todo el tiempo, pero sí se enciende sola cuando el lente detecta un momento especial transcurriendo delante. Esto significa que si no tienes la cámara a la mano, el dispositivo es lo suficientemente inteligente para aprender cuáles son esos momentos y comenzar a grabarlos. Para proteger la privacidad del consumidor, la Clips no se conecta al Internet, sino que solo almacena el video internamente en el dispositivo y avisa, con una luz frontal, cuando está grabando.

La cámara, que mide 1.9 pulgadas (4.86 centímetros) y pesa 2.1 onzas (60.5 gramos), tiene una lente con una visión de 130 grados, ofrece tres horas de carga en su batería y tiene 16GB de almacenamiento interno. Será compatible con el iPhones 6 y dispositivos posteriores que ejecutan iOS 10 o mejor. La Clips funcionará con solo algunos celulares Android 7.0 Nougat (los Google Pixel, los Samsung Galaxy S7 o Galaxy S8).

La Clips estará a la venta por US$249, pero por el momento aún no está disponible, ni tampoco se puede pedir por adelantado. Los compradores potenciales pueden inscribirse para estar entre las primeras personas en recibir información sobre cuándo saldrá a la venta.