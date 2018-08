Google aclara cómo te rastrea cuando tienes el historial de ubicación desactivado

Claudia Cruz/CNET

Google dijo que está tratando de ser más claro sobre cómo monitoriza a los usuarios en ciertos apps.

La gigante de búsquedas actualizó el jueves una página de ayuda para sus herramientas de rastreo de ubicación, después de que las prácticas de recolección de datos de la empresa estuvieron en la mira de críticos que las calificaron de engañosas.

Anteriormente, la página decía: "Puedes desactivar el historial de ubicación en cualquier momento. Con el historial de ubicación desactivado, los lugares adonde vayas ya no se almacenarán".

Ahora, la página dice: "El ajuste no afecta los otros servicios de ubicación en tu dispositivo, como los Servicios de Ubicación de Google y Encontrar mi dispositivo. Algunos datos de ubicación pueden ser guardados como parte de tu actividad en otros servicios, como Búsqueda y Mapas". La agencia de noticias Associated Press reportó esta noticia.

Google reconoció haber realizado el cambio. "Hemos estado actualizando el lenguaje explicativo acerca del historial de ubicación para que sea más consistente y claro a lo largo de nuestras plataformas y centros de ayuda", dijo un portavoz de Google en un comunicado.

El cambio en la página de ayuda se realiza después de que un reporte de la Associated Press esta semana indicaba que Google monitoriza tu ubicación aun cuando has desactivado el historial de ubicación. Si este ajuste se pone en pausa, la empresa aún sigue tus pasos aunque no registra los lugares en los que has estado en tu cronología de Google Maps, dice el reporte. Los usuarios pueden, sin embargo, pausar la monitorización de ubicación al desactivar otro ajuste llamado Actividad en la Web y en Aplicaciones.

Las críticas contra el historial de ubicación de Google resaltan el intenso escrutinio bajo el cual se encuentran las gigantes de tecnologías por sus prácticas de recolección de datos. Facebook recibió intensas críticas a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, una firma de consultoría que le dio uso indebido a los datos de 87 millones de usuarios de Facebook.

Google ha enfrentado la controversia debido a su uso de datos en otros apps. El mes pasado, se reportó que los desarrolladores de apps externos podían leer tu buzón de correo. En el momento, Google dijo que las prácticas estaban cubiertas por los términos de servicios de la empresa.