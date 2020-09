Google Chromecast llega a Home Depot antes de su lanzamiento oficial: reporte

XDA Developers

Dos días antes del evento de lanzamiento del Pixel 5 de Google, el rumorado nuevo dispositivo Chromecast de la compañía fue visto a la venta en Home Depot por US$50. Gente en redes sociales,así como en el sitio The Verge dijeron que pudieron comprar el dispositivo de streaming que aún no es lanzado oficialmente en la mencionada tienda minorista de artículos para mejorar el hogar. El recibo revisado mencionaba el nuevo Chromecast como "Sabrina-Abbey Rock Candy", nombre clave del hardware, según The Verge.

CNET contactó a Google para que emitieran un comentario al respecto, pero al momento no ha habido respuesta.

El nuevo dispositivo al parecer no está disponible en todas las sucursales de Home Depot, así que quizáno lo encuentres si vas a buscarlo para tenerlo antes de su lanzamiento. Un usuario de Reddit publicó una fotografía el domingo:

Luego de que se filtrara el dispositivo a principios de año, el sucesor del Google Chromecast Ultra ha sido sido visto en varios minoristas, incluido Walmart, por entre US$50 y US$60. Este mismo mes de septiembre, también fue visto el dispositivo Nest Audio, que aún no es lanzado oficialmenteen un Walmart.

Los nuevos dispositivos de Google, como el Chromecast serán presentados en la llamada "Launch Night" del gigante tecnológico el miércoles. No te lo pierdas por aquí.

