Google seguiría fabricando laptops, pero sin el nombre 'Pixel'

CNET

Google parece estar en una transición cuando se trata de su estrategia de computadoras portátiles, mirando más allá de su portátil Chromebook Pixel, diseñada en casa.

"Es posible que no veamos una nueva generación de la línea de Chromebook Pixel, pero eso no significa que Google todavía no esté interesada en portátiles de marca o convertibles", dijo una fuente familiarizada con la estrategia de Google.

Apenas unas horas antes, Rick Osterloh, jefe de hardware de Google, había dicho que la compañía "no tiene planes de hacer una en este momento", según un reporte de TechCrunch. La afirmación fue en respuesta a una pregunta sobre si Google planeaba producir más portátiles Pixel. Osterloh se reunió con reporteros en el Mobile World Congress de Barcelona.

En este momento, Google tiene dos versiones de sus portátiles Chromebook Pixel en el mercado, las cuales están agotadas y ausentes de la tienda en línea de Google. La compañía no planea hacer más de esos tampoco, según TechCrunch.

Cuando se le preguntó si Google está saliendo de la fabricación de sus propios ordenadores portátiles, Osterloh dijo en una declaración por correo electrónico a CNET, "En lo que respecta al futuro de las portátiles de marca Google (ya sea llamadas Pixel o no), debo aclarar que no tenemos planes para discutir en este momento".

Así que puede ser sólo un problema en torno a la denominación, ya que Osterloh, básicamente, dice que no están descartando la fabricación de portátiles de Google en el futuro.

Es posible que tenga sentido que Google deje de dar a sus portátiles el nombre de Pixel. En octubre, el gigante de las búsquedas dio a conocer el teléfono Google Pixel, un teléfono premium de marca Google, en el que se invirtieron muchos recursos en marketing y diseño. Por lo tanto, desde un punto de vista de la marca, Google podría reservar el nombre de su teléfono inteligente estrella.

Pero incluso si las Chromebooks diseñadas internamente de Google desaparecen, su software Chrome OS está aquí para quedarse.

La noticia llega en un momento en que ha habido mucha especulación sobre Chrome OS, el sistema operativo de Google para portátiles. Algunos observadores han dicho que tiene sentido para Google combinar el software con Android, el sistema operativo móvil de Google, que potencia casi nueve de cada 10 teléfonos enviados al planeta.

Pero la fuente dijo que Google sigue comprometido con Chrome OS. Por ejemplo, a principios de este mes, Google lanzó una nueva Chromebook con Samsung, llamada Chromebook Pro.