Google borró millones de reseñas falsas de la Play Store

Google anunció esta semana que durante 2018 se eliminaron "millones" de reseñas y calificaciones falsas o compradas en aplicaciones de la Play Store.

Con estas acciones, Google busca castigar a los desarrolladores que compran reseñas a empresas dedicadas a crear calificaciones falsas, pero la empresa también espera incentivar a que los usuarios dejen reseñas basándose en su propio criterio y no como una forma de conseguir un premio dentro del app.

Google dice que busca eliminar, utilizando humanos a cargo de contenido y algoritmos, todas las reseñas que violan las políticas de la tienda de aplicaciones más grande del mundo. En la mira está el contenido que no tenga que ver con el app o que sea agresivo, las reseñas falsas y las reseñas que son incentivadas por premios.

Además de eliminar las reseñas, Google dice que también está eliminado aplicaciones con actividades sospechosas para inflar sus calificaciones. Google dice que fueron "cientos" de apps eliminados durante 2018.

Google invita a los desarrolladores a leer las políticas de la tienda para evitar ser castigados; les pide no incentivar y no comprar las reseñas y no hacer campañas en el app (como "danos 5 estrellas y obtendrás un objeto dentro del app").

A los usuarios, Google les pide no caer en las campañas de las aplicaciones para conseguir buenas reseñas a cambio de objetos en el app y los invita a dejar reseñas constructivas y sin lenguaje agresivo o sexual.

Las reseñas son una de los aspectos de un app que un usuario más toma en cuenta para descargar una aplicación, por ello los desarrolladores intentarán conseguir buenas calificaciones como sea posible. Hay un mercado de empresas que venden reseñas positivas para inflar las cifras de las aplicaciones.