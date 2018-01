'Hey, Google', ¿no sabías qué iba a llover en Las Vegas durante CES?

Claudia Cruz/CNET

LAS VEGAS -- Antes de preparar la maleta para CES 2018, me aseguré de verificar cómo estaría el clima esta semana en esta ciudad. "Lluvia el martes". Ok. Empaqué mi paraguas con el resto de mis cosas para pasar una semana entera yendo y viniendo entre eventos, hoteles, booths y más. Pero todo parece indicar que Google no tomó las mismas precauciones.

Google, la gigante de tecnología que oficialmente regresó a la feria de tecnología por primera vez en años, se vio obligada el martes a cancelar los primeros tours del espectacular booth que construyó en la plaza central del Centro de Convenciones de Las Vegas.

"Debido a preocupaciones sobre la seguridad en el área de estacionamiento, el Google Assistant Playground estará cerrado por el día", dijo una portavoz de Google a CNET en Español. "Esperamos verlos mañana cuando abramos".

El cierre de un día del Google Assistant Playground, como denomina Google a su booth, es lamentable, no solo porque es el lugar donde Google podría mostrar al público en general sus nuevos productos, incluyendo la pantalla inteligente Smart Display (la rival del Echo Show), sino también porque, seguramente, representa una importante pérdida de dinero.

CES arranca el martes oficialmente y finaliza el viernes, lo que significa que Google perderá el 25 por ciento de su inversión millonaria en la feria.

Google no quiso compartir con CNET en Español los detalles de su inversión en la construcción del booth.

La Asociación de Tecnología para el Consumidor (Consumer Technology Association, CTA, por sus siglas en inglés), los organizadores de CES, nos explicó por email que los expositores seleccionan el espacio que desean para la feria y luego pueden usar las empresas que recomienda la CTA para la construcción de sus booths.

Un representante de ventas de una empresa que ayuda a los expositores construir estos booths nos dijo que es muy fácil para una compañía gastar "miles y hasta millones de dólares" para edificar un booth como el de Google. El representante no quiso ser identificado por no tener autorización para hablar con los medios.

La mayoría de compañías vecinas al Google Assistant Playground -- como NXP, Gibson, BMW y la compañía de medios Scripps -- están todas debajo de una carpa. Y, hasta otra empresa, como la fabricante de televisores china Hisense, que se encuentra en el interior del centro de convenciones parecía estar un poco más preparada, distribuyendo ponchos a algunos asistentes a la feria.

'Hey, Google' no te preocupes: Mañana es otro día –y promete estar soleado.

