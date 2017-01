Agrandar Imagen Foto de BQ

Android One, el proyecto de Google de teléfonos económicos para países en desarrollo, podría llegar a EE.UU. después de todo. Un reporte de 9to5Google que cita a The Information deja claro que la compañía podría traer uno de estos teléfonos al país a mediados de 2017.

Según la fuente, este proyecto de Google no ha despegado como se esperaba en los países en desarrollo en los que ha tenido presencia, ni tampoco en otros mercados en donde con algunos socios han lanzado dispositivos.

Mientras que inicialmente los teléfonos debían ajustarse a unas especificaciones particulares, Google ha ido aflojando sus restricciones en este sentido para que los fabricantes continuaran con el proyecto, según reportó el sitio fuente. Esto ha permitido que mientras algunos teléfonos siguen teniendo buenas especificaciones y se venden por menos de US$100, otros hayan subido ligeramente de precio.

Android One permite que los usuarios tengan el respaldo de Google en teléfonos fabricados por terceros. La empresa garantiza actualizaciones de software y seguridad los dos primeros años, algo que permite que los usuarios puedan decantarse por estas alternativas.

El problema que estaría enfrentando Google es que ya existen muchos teléfonos similares que rivalizan en precio en los países en los que existe el programa actualmente, por lo cual, dar el salto a la gama media baja de EE.UU. con teléfonos Android One de entre US$200 y US$300 podría ser el reto de la empresa, que con la ausencia de nuevos teléfonos Nexus y el caro precio de los Pixel, ha dejado huérfanos a los usuarios que quieren teléfonos que sigan un estándar sin gastarse demasiado dinero.

LG podría ser el socio de Google en el lanzamiento del primer Android One en EE.UU., según reportó la fuente. Los fabricantes que se unen a este programa cuentan además con el apoyo publicitario de la empresa, algo muy positivo si tenemos en cuenta el éxito del Pixel en EE.UU.

Android One es un proyecto importante para Google, porque garantiza que los fabricantes siguen incluyendo sus servicios de base y que se hacen pocos cambios al sistema operativo. Algo que de otra forma la compañía no puede controlar. Para un ejemplo el Huawei Mate 9, que ahora incluye Alexa, el asistente por voz de Amazon, y no Google Assistant.