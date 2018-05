Google Assistant te ayuda a enseñarle 'modales' a tus niños

Chris Monroe/CNET

Si estás luchando por un hogar más educado, tu bocina inteligente Google Home pronto podría echarte una mano. Google anunció el martes una función llamada Pretty Please durante la conferencia para desarrolladores I/O y que hará que Google Home responda positivamente a frases como "por favor" y "gracias". Pretty Please incluso le pedirá a tu hijo que diga "la palabra mágica" cuando le dé un comando.

Google Home es una bocina inteligente que responde a tus comandos de voz a través del asistente digital de Google (simplemente llamado Google Assistant). Puedes solicitarle que busque algo en la Web, que consulte tu calendario, reproduzca música, controle tu casa inteligente y más.

Pretty Please es la última extensión de ese esfuerzo. Inteligentemente, usa el reconocimiento de voz de Google Assistant para imponer modales sólo a los miembros seleccionados de su hogar. También puedes habilitarlo para tu propio perfil de voz si así lo deseas y ayudar a reforzar el mensaje, pero no es necesario. Supuestamente, la función será conversacional, por lo que Google Home no pedirá un "por favor" después de cada cosa que tu hijo pida, en caso que pida varias en una sola ocasión

La función Pretty Please se lanzará a las bocinas inteligentes de Google, incluyendo Google Home, Google Home Mini y otras de terceros, como la serie JBL Link, a partir de este verano. Puedes habilitar ese modo a través de la aplicación Google Home. Tendrás que crear perfiles para tus hijos y ellos deberán capacitar a Google para que reconozca su voz. Es un proceso rápido que implica decir las palabras "Hey, Google" u "OK, Google" varias veces seguidas. Luego, podrás activar la función para sus perfiles.

Amazon tiene una bocina inteligente para niños, llamada Amazon Echo Dot Kids Edition, que de manera similar ofrece un refuerzo positivo cuando los niños usan frases educadas para dar órdenes.

