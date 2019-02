Google Assistant llega al app Mensajes de Android para ayudarte con tus planes

Google ha dado a conocer en medio de MWC 2019 que la aplicación de Mensajes de los teléfonos Android recibirá grandes novedades, y se volverá poco a poco más inteligente.

Según la compañía, el app ahora permitirá que recibas información contextual cuando estás conversando con alguien. Así, además de que Google Assistant te permita escuchar tus noticias o ver la hora de tu vuelo, podrás obtener tarjetas dentro de la propia aplicación de Mensajes.

¿Cómo funciona? Digamos que estás conversando con un amigo y le preguntas si vio Roma, la película, Assistant dentro del chat podrá sugerirte tarjetas inteligentes para que envíes el tráiler, los horarios disponibles cerca de ti, y otro tipo de información, como la biografía de los autores.

El contexto en este caso sólo se aplicará en tres áreas delimitadas por Google: películas, restaurantes y clima.

Algunas de estas herramientas pueden sonarte conocidas, porque estaban presentes en el app de mensajería Allo, que intentó competir desde 2016 con WhatsApp y Facebook Messenger, y que Google cerró en diciembre pasado.

Google cree que en esta oportunidad Assistant lo hará mejor dentro del app de mensajería que en Allo, porque estará enfocada en estas tres áreas y no se inmiscuirá en tus asuntos como en la extinta app.

La empresa también dio a conocer que Assistant tendrá un botón dedicado en algunos teléfonos que se lanzarán próximamente, por empresas como LG, Nokia y Xiaomi. La empresa espera que con estas asociaciones el asistente llegue a más de 100 millones de dispositivos.

Google también dio a conocer que Google Assistant llegará mediante el sistema operativo KaiOS, presente en dispositivos económicos vendidos en países emergentes.

En este caso Assistant permitirá que cuando los usuarios se encuentran en un campo de texto puedan dictar su mensaje. Estos teléfonos suelen tener un teclado numérico físico, por lo cual el asistente virtual será una gran adición a estos dispositivos.

Google también dijo que muchos dispositivos de este estilo tendrán un botón dedicado a Assistant. Estos teléfonos se venden en países emergentes y en gran parte en India.

CNET y CNET en Español están en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.