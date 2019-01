Google Assistant ahora puede realizar interpretaciones instantáneas

Óscar Gutiérrez/CNET

LAS VEGAS, Nevada -- Google quiere que su asistente virtual sea realmente una ayuda para los usuarios y, para aquellos que viajan a otros países, podría realmente serlo.

La gigante de tecnología anunció el martes en ocasión de la feria de tecnología CES 2019 que Google Assistant pronto podrá hacer interpretación instantánea en 27 idiomas durante conversaciones en tiempo real. Esto significa que no tendrás que usar un diccionario para traducir o asegurarte de tener un acompañante que pueda servir de interprete porque Google Assistant los reemplazaría a ambos.

Según la empresa, para activar la función el usuario solo tiene que decir "Hey Google, ¿puedes ser mi intérprete de francés?" y Google Assistant no solo te ayudará a entender a la otra persona de forma auditiva, sino que también traducirá la información de forma visual.

"Vemos que esta tecnología se puede expande a áreas más allá del hogar, para posiblemente ser un intérprete en la recepción de un hotel o para ayudar a comprender el horario de los autobuses cuando viajes al extranjero y no hablas bien el idioma local", dijo Google en un comunicado.

De hecho, inicialmente Google lanzará la función de interpretación en Las Vegas como parte de un programa piloto con el hotel Caesars Palace –y tuve la oportunidad de probarla con el conserje mediante una Google Home Hub. La Google Assistant interpretó todo bastante bien (le pedí en español que me ayudará a encontrar un restaurante japonés), aunque demoró traducir algunos segundos más de lo que esperaba, algo que claramente no es un problema si la situación no urge.

Google Assistant ya tiene un alcance mundial al estar disponible en 30 idiomas y 80 países. Según Google, para finales de enero, Assistant ya estará integrado en 1,000 millones de dispositivos en todo el mundo.

