CES 2019: Instant Pot y Google Assistant ya se llevan

La olla de presión Instant Pot Smart Wi-Fi ahora funciona con Google Assistant, según anunció Instant Pot en la feria de electrónica CES 2019 en Las Vegas.

Pudimos analizar la Instant Pot Smart Wi-Fi el año pasado, y nos desilusionó la falta de asistentes virtuales. Ahora, los comandos de voz y la inteligencia de Google llegarán a la olla de presión. Podrás decir cosas como "Hey Google, set the program on my cooker to rice" (Hey Google, programa la olla para arroz) y la Instant Pot Smart Wi-Fi empezará a cocer con la función de arroz.

La Instant Pot Smart Wi-Fi ya te permite monitorizar y controlar la olla desde el app móvil Instant Pot. Al añadir la funcionalidad de los comandos de voz de Google Assistant te permite controlar y supervisar el estado del proceso de cocción a manos libres.

