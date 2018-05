Google Maps usará tu cámara para llevarte a tu destino

Agrandar Imagen CNET

Google Assistant llega a Google Maps para facilitar tu comunicación con los que te importan.

Google reveló el martes durante el evento para desarrolladores I/O que Assistant (o Asistente, en español) se podrá invocar mientras se navega en Google Maps y esta función llegará a los usuarios en el verano para iOS y Android.

Esto permitirá que los usuarios no despeguen la vista del camino mientras van manejando y cuando quiera compartir su tiempo estimado de llegada al destino, sólo se lo pidan por la voz a Assistant. Además, Google demostró durante el evento que Assistant podrá reproducir música —también por medio de comandos de voz—, aunque Google no mostró si tendrá integración con servicios como Spotify y Apple Music, o si usará solo los servicios de la marca.

Además, Google anunció que Maps se volverá más personalizado al sugerir lugares como restaurantes y tiendas que te puedan interesar en un área específica. Maps ahora contará con una pestaña llamada For You, según dijo Jen Fitzpatrick, quien dirige Google Maps, para sugerirte un local. Además, cada lugar tendrá una calificación moldeada en base a tus gustos o Your match (o sea las reseñas o puntajes que le has dado a un lugar en específico).

Fitzpatrick dijo que también puedes crear una lista de lugares adonde quieres ir a comer, por ejemplo, compartir la lista con tus amigos, quienes podrán agregar sus sugerencias, y votar por el lugar favorito para cenar. Así se simplifica el organizar una salida entre amigos.

Estas nuevas funciones estarán disponibles más adelante este verano, dijo Fitzpatrick.

Por otra parte, Google Maps hará uso de la cámara del teléfono para poder ayudarte a ubicarte mejor y guiarte mejor por las calles. Esto se conoce como Visual Positioning System (o VPS) y lo que verás es una imagen en vivo de la calle en donde estás y superimpuestas estará información de los locales que te rodean, además de una flecha que te indica hacia dónde tienes que dirigirte para alcanzar tu destino. Google está hasta experimentando en incluir un zorrito virtual que te guíe y lleve por las calles.

