¿Quieres hablar English and Spanish at the same time?

Google Assistant ya es capaz de entender comandos de voz en dos idiomas diferentes, al mismo tiempo.

Google anunció el jueves que la asistente virtual puede entender comandos en dos idiomas diferentes sin la necesidad de modificar los ajustes de idioma. Assistant es compatible con el inglés, español, francés, alemán, italiano y japonés.

Los usuarios podrán hablar en cualquier combinación de dos de estos seis idiomas. Google dice que esto es el resultado de LangID, el sistema de identificación de idiomas que ha desarrollado desde 2013.

Google Assistant pasa por un proceso de reconocimiento del lenguaje de tres capas (identificar, entender y optimizar el lenguaje de los comandos), para reconocer el idioma que el usuario está utilizando, sin importar si es (o no es) el idioma en la configuración del dispositivo.

Ahora que Assistant entiende dos idiomas, Google dijo que no se detendrá ahí. La siguiente meta es que Assistant entienda tres idiomas al mismo tiempo. Google también anunció que su bocina Home Max llega al Reino Unido, Francia y Alemania.