Google Assistant comenzará a destacar las buenas noticias porque sí las hay

Google

No todas las noticias son malas, aunque últimamente pareciera porque es lo único que vemos por televisión, escuchamos por la radio o leemos en los periódicos y redes sociales.

Para que no pienses que el fin del mundo se aproxima, Google anunció este martes una característica nueva de su asistente virtual. Si vives en Estados Unidos ahora puedes pedirle a Google Assistant que te "diga algo bueno" (en inglés usarás la frase "Hey Google, tell me something good") y la inteligencia artificial de Google resaltará las cosas positivas que están sucediendo en diferentes comunidades del mundo.

Las buenas noticias que te contará Google Assistant son recopiladas de una red de periodistas que destacan las soluciones encontradas por personas comunes y corrientes. Este tipo de periodismo desea contrarrestar la falta de esperanza que se siente al estar expuestos a tantas malas noticias. Asimismo, quiere motivar al público a consumir una dieta de noticias balanceada, con cosas buenas y malas porque las malas, explicó Google, también tiene el propósito de informar.

Hemos solicitado más información de Google sobre si esta nueva función se podrá acceder con comandos de voz en español y si resaltará noticias en español de medios de habla hispana.