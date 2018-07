Poco a poco Google ha ido agregando más funciones a su asistente de voz y ahora ya puedes pedirle a Google Assistant que inicie una videollamada por ti, según un reporte de Android Police. Para ello, Google Assistant utilizará la aplicación Duo, aunque si no la tienes instalada optará por iniciar la videollamada en Hangouts.

Cabe mencionar que esta función no está disponible en todos los dispositivos, según informa Android Police. Sin embargo es fácil descubrirlo: sólo tienes que pedirle a Google Assistant que inicie una videollamada con alguno de tus contactos para ver si ya cuentas con esta nueva función.

Lo que deberás tener en mente es que al utilizar Duo o Hangouts como aplicación para las videollamadas, será necesario que tus contactos también cuenten con alguno de estos servicios. Además, esta función no está disponible en español, ya que al pedir "iniciar una videollamada" con uno de mis contactos, Google Assistant inició una llamada convencional y no de video. En cambio, al pronunciar el comando en inglés "Video call [name]", funcionó perfectamente.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos/CNET

En últimas fechas Google ha agregado nuevas funciones a su asistente de voz, como la opción de elegir entre diferentes voces mediante un sistema de colores o el vistazo rápido con lo más importante de tu día. Sin duda, Google Assistant es un servicio cada vez más completo, así que si todavía no lo pruebas vale la pena darle una oportunidad.

