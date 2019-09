Google Assistant ahora controlará tu Xbox One

Microsoft

Los usuarios de Xbox ya podían controlar su consola con comandos de voz mediante Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft, y ahora también podrán usar el Google Assistant.

En respectivas publicaciones de blogs, ambos gigantes tecnológicos anunciaron que están empezando este jueves 26 de septiembre una versión beta de la nueva funcionalidad. La integración es similar a lo que ya se ofrecía con otros asistentes virtuales, permitiendo que el usuario encienda y apague la consola Xbox, además de abrir aplicaciones o juegos, hacer capturas de pantalla, grabar videos de algún juego, hacer pausa o reproducir, y ajustar el volumen.

Agregar la versión beta es bastante sencillo. Puedes unirte al grupo de Google de Microsoft mediante tu cuenta de Google, y luego a través del app Google Home ir a agregar (Add), configuración (Set up device) y seleccionar (Have something already set up?) para arrancar el proceso.

Ahí, puedes buscar y seleccionar el dispositivo "[versión beta] Xbox", entrar con tu cuenta de Microsoft y estará listo. Si cuentas con varias Xbox también podrás renombrarlas.

Una vez dado de alta podrás controlar tu Xbox mediante cualquier bocina inteligente o pantalla con el Google Assistant integrado, dispositivo Android o mediante los apps Google Home y Assistant en iOS. De entrada, está disponible solo en inglés, pero la compañía dice que agregará otros idiomas antes del lanzamiento oficial, "a finales del otoño".