Google

SAN FRANCISCO, California -- Google aprovechó la conferencia para desarrolladores GDC 2018 para lanzar los primeros apps creados con ARCore 1.0, su kit de software para la realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés).

Los usuarios de los más de 100 millones de dispositivos compatibles con ARCore que están actualmente en el mercado ahora podrán usar AR para jugar juegos en apps como My Tamagotchi Forever (disponible el 20 de marzo), TendAR (disponible en julio de 2018), Walking Dead Our World (disponible en el segundo trimestre de 2018), e ir de compras en minoristas como Pottery Barn y ShopTalk. Google también lanzó un app titulado Just a Line que te deja garabatear en AR y luego crear un video con tu creación.

La tecnología de realidad aumentada le permite a los usuarios sobreponer objetos virtuales en espacios reales. Específicamente, ARCore utilizará la cámara de los celulares para capturar datos de los objetos reales en la imagen, y así determinar la posición y la ubicación del dispositivo en el ambiente. Esto asegurará que el objeto virtual se sobreponga en el lugar adecuado, como un sofá en el app Pottery Barn 360 Room View. En My Tamagotchi Forever, por ejemplo, los jugadores podrán criar uno de los cariñosos personajes virtuales con la ayuda del mundo real.

ARCore ya está habilitado en cinco fabricantes -- Google, LG, Samsung, Asus Zenfone y One Plus -- en los celulares Google Pixel, los LG V30, los Samsung Galaxy posterior el S7, aunque aún no abarcan los Galaxy S9, entre otros.