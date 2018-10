Google probó este app con activistas en Venezuela. Ahora tú también la puedes usar

Jigsaw

Cuando Jigsaw probó un app de privacidad con unas cuantas docenas de activistas políticos en Venezuela, la compañía quiso limitar esa prueba a pocas personas.

Pero en pocas semanas, miles de personas en todo el mundo ya estaban usando Intra, una aplicación de seguridad utilizada para impedir que regímenes gubernamentales censuren Internet y manipulen el tráfico en la Web.

El miércoles, Jigsaw, una incubadora de tecnología propiedad de la empresa matriz de Google, Alphabet, anunció que lanzará esta aplicación en todo el mundo.

La aplicación asume la manipulación de DNS (Sistema de nombres de dominio), una de las técnicas más comunes utilizadas para la manipulación política y la propagación de malware. Intra crea una conexión cifrada entre tu teléfono y los servidores DNS, lo que dificulta que los gobiernos y los piratas informáticos intercepten ese tráfico.

"La manipulación de DNS representa una de las formas más comunes de censura en el mundo", dijo Justin Henck, gerente de productos de Jigsaw. "Eso es cierto tanto para las personas en riesgo como para las personas que están tratando de vivir sus vidas y entender lo que está pasando".

Piensa en los servidores DNS como en una guía telefónica, algo que coincide con un nombre de dominio que ingresas con la dirección IP del sitio Web, donde está alojado.

Cuando las conexiones no son seguras, los atacantes pueden interceptar el tráfico DNS, dirigiendo a las personas a páginas infectadas con malware o bloqueando completamente los recursos en línea. El gobierno de Venezuela ha sabido bloquear el acceso a las aplicaciones de medios sociales y sitios Web de noticias a través de la manipulación de DNS, según un estudio de la organización Open Observatory of Network Interference.

La práctica es muy extendida, y los investigadores han encontrado gobiernos en más de 60 países, incluidos Irán, China y Turquía, que utilizan la manipulación del DNS para censurar partes de Internet.

Intra fue lanzado en la Play Store el miércoles por la mañana de forma gratuita, y Jigsaw había estado probando sus funciones de seguridad entre un pequeño grupo de activistas en Venezuela desde el comienzo del verano, dijo Henck.

Querían mantener su beta pública limitada, pero la aplicación se difundió rápidamente, de boca en boca en Venezuela, hasta el punto en que activistas de todo el mundo comenzaron a usarla.

"La gente lo encontró útil como una herramienta que podrían usar para obtener el acceso que necesitaban", dijo Henck.

Intra apunta automáticamente tu dispositivo al servidor DNS público de Google, pero tú puedes apuntarlo para cambiarlo a otros servidores, como el 1.1.1.1 de Cloudflare, por ejemplo, a través de la configuración. No hay mucho que debas hacer con él para tu conexión encriptada: la aplicación realmente tiene solo un botón que debes tocar para activarla.

Esta conexión cifrada a los servidores DNS viene por defecto en la próxima versión de Android Pie, pero los desarrolladores de Jigsaw se dieron cuenta de que millones de personas que no tienen las últimas actualizaciones no tendrían la misma protección. Es importante tener en cuenta cuando aproximadamente el 80 por ciento de los usuarios de Android no están en la última versión del sistema operativo móvil.

"Hubo millones de usuarios de los que nos dimos cuenta de que no íbamos a ayudar simplemente con la adición de funciones a Android 9", dijo Ben Schwartz, ingeniero principal de Intra.

La aplicación debería ser compatible con el 99 por ciento de los teléfonos con Android, dijo. Cuando los ingenieros de Jigsaw lo probaron con activistas venezolanos, la mayoría de la gente estaba usando dispositivos desde 2011 y 2012, agregó.

"Ha sido realmente valioso poder llegar a todos esos usuarios", dijo.