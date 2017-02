Google lanza Android Wear 2.0 y los relojes LG Watch Sport y Watch Style

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Google anunció el miércoles el lanzamiento oficial de Android Wear 2.0, y con éste, los primeros relojes inteligentes que la empresa desarrolló en asociación con LG: el Watch Sport y el Watch Style.

La empresa dice que la actualización a Android Wear 2.0, basada en Android Nougat, se estará habilitando durante las próximas semanas y se espera que en marzo la mayoría de relojes compatibles ya tengan disponible esta versión.

Vale la pena tener en cuenta que algunas de las novedades requieren de cierto hardware, así que si tu reloj no tiene lo indicado para que ejecuten algunas de las novedades de Android Wear 2.0, no podrás disfrutar de éstas. Por ejemplo, si no tienes conectividad NFC, no podrás realizar pagos móviles usando Android Pay. (Puedes conocer qué relojes se recibirán la actualización a Android Wear 2.0 aquí).

Los relojes LG Watch Sport y Style son dispositivos en los que colaboraron las dos empresas para sacarle máximo provecho a Android Wear 2.0, pero es claro que el Sport es el más avanzado de los dos, ya que cuenta con 4G LTE, GPS, sensor de ritmo cardíaco y NFC para usar Android Pay.

Los dos relojes LG estarán disponibles el 10 de febrero a un precio de US$249 para el Watch Style y US$349 para el Watch Sport.

