Ante la fiebre del 'notch', Google establece lineamientos para Android

Google está consciente de que todos los fabricantes quieren colocar una lengüeta y estar a la moda, pero también quiere ponerles un alto.

En un comunicado publicado esta semana, Google pide a desarrolladores y fabricantes no colocar más de dos cejas (o notch) en la parte frontal de un celular y que éstas no bloqueen o no afecten a la visibilidad de los costados de la pantalla.

Google dice que cuando el teléfono está en modo de retrato (vertical), la barra de estado debe tener un espacio de al menos el mismo grosor de la lengüeta, no pueden haber múltiples cejas en un mismo bisel y tampoco pueden haber más de dos cortes en el mismo dispositivo. Google también avisa que no se permitirán los dispositivos con cortes en los costados del bisel.

Las fabricantes como Huawei, Motorola e incluso Essential han optado por las lengüetas de un solo corte, y ningún teléfono en el mercado tiene más de una, pero si Google está delimitando el uso de lengüetas es porque no faltará el chistoso que quiera hacer un teléfono con más de dos.

Google también dice que Android tendrá un modo llamado Special Mode que estirará la interfaz para acoplarse a los diferentes tamaños de pantalla y al diferente diseño de la lengüeta de cada celular. Si hay problemas de visibilidad con este modo, el usuario puede desactivarlo.