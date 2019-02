¿Qué sabe Google del amor? Pues tanto que deberías leer este artículo

Se preguntaba Ricardo Arjona qué sabían Clinton y Fidel del amor. Si el cantante guatemalteco le hiciera esa pegunta a Google, seguro tendría respuesta.

En un informe llamado "Romance: una mirada al amor en 2019", Google nos detalla qué es lo más buscado entre febrero de 2018 y 2019, en temas relacionados con el corazón. A pocos días de San Valentín (14 de febrero en muchos países), este reporte es oro puro y aquí lo compartimos con ustedes.

Después de "Qué es el amor", una pregunta que inmortalizó el cantante Haddaway, la segunda interrogante más tecleada fue: "Qué son los 5 lenguajes del amor". Antes de explicar esto, recordemos el temazo de 1993:

Bien, ahora que tu cerebro no para de repetir "What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more"

te contamos que Los 5 lenguajes del amor es un libro de Gary Chapman, en el que se explica que el amor se basa en cinco puntos: recibir regalos, tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio (devoción) y contacto físico.

Y, como es natural, las siguientes preguntas a Google se desprenden del libro que fue publicado en 1995 (dos años después del lanzamiento de "What is love?"):

¿Cómo pasar tiempo de calidad con tu pareja?



¿Cómo establecer límites con la pareja para el tiempo de calidad?



¿Cómo tener más tiempo de calidad con tu pareja?



¿Qué significa pasar tiempo de calidad con la persona que te importa?



Y aunque estamos en una época en la que la mayoría de las personas acepta que va a terapia, Google recibe diariamente consultas para actuar en situaciones comprometidas, por ejemplo:

¿Cómo pedir perdón a tu pareja?



¿Cómo decirle feliz cumpleaños a un ex?



¿Cómo decirle feliz cumpleaños a un ser querido?



¿Cómo decir algo difícil de tu cónyuge?



¿Cómo decir te quiero a tu pareja?



En la medida que nos sumergimos en los temas de discusión nos encontramos con cosas realmente curiosas. Si fuiste uno de los que ensayó un beso contra un espejo o aplicando los labios en tu brazo, no te sonrojes porque podemos ver que muchas personas tienen dudas sobre:

¿Cómo besar a una chica?



¿Cómo besar a un hombre?



¿Cómo besar a alguien?



¿Cómo besar a un chico?



¿Cómo besar bien?



Finalmente, los latinos nos imponemos en Google Translate. Resulta que cuando se aproxima el Día de los Enamorados, "I Love you" se triplica en los buscadores para ser llevado a otro idioma. El español lidera el ránking:

Español



Portugués



Coreano



Francés



Arabe



Ruso



Japonés



Alemán



Indonesio



Chino



Y si no encuentras la palabra adecuada, descuida. Para manifestar tus sentimientos, también lo puedes decir con un emoji. Según Google, este es el par más usado para hablar de amor:

😍😘.

Si quieres leer el informe completo de Google, puedes hacer clic aquí y expandir tus conocimientos o... tu corazón.