Google empieza a ofrecer gratis algunas funciones de Google One

Angela Lang/CNET

Google anunció el miércoles 29 de julio que por primera vez dará a los usuarios de Google acceso gratuito a algunas funciones de su almacenamiento en la nube Google One, incluida la copia de seguridad automática del teléfono para usuarios de Android e iOS, incluso si no tienen una cuenta de Google One. Una nueva herramienta de administrador de almacenamiento también estará disponible para los usuarios de Google en ambos sistemas operativos móviles, así como en la Web.

La copia de seguridad automática del teléfono, que Google presentó el año pasado, permite guardar textos, fotos y videos con solo presionar un botón en la nueva aplicación Google One. La función aprovecha los 15 gigabytes de almacenamiento que vienen con las cuentas de Google, por lo que si pierdes, dañas o cambias tu teléfono, toda tu información se copiará de forma segura en la nube.

Otra característica que se ofrece de forma gratuita es una nueva herramienta de gestión de almacenamiento que permite a los usuarios de la aplicación ver y limpiar sus archivos en Gmail, Drive y Fotos. La característica ayuda a los usuarios a mantenerse dentro de sus límites de almacenamiento al decidir qué archivos son lo suficientemente importantes como para mantener y cuáles ya no son necesarios. Los usuarios también pueden comprar espacio de almacenamiento adicional, dijo Google.

Las funciones comenzarán a implementarse para los usuarios de Android a través de la tienda Google Play a partir del miércoles 28 de julio, mientras que se espera que la aplicación iOS esté disponible en un futuro próximo.

Google One, que se lanzó en 2018, ofrece opciones de almacenamiento de pago que van desde US$1.99 por 100 gigabytes hasta US$149.99 por 30 terabytes.