Las campanas de adiós a Google Allo, el servicio de mensajería de Google, sonaron hace unos meses y ahora ha llegado la hora de partir.

Google escribió en la página oficial de Allo que la aplicación llegará a su fin el 12 de marzo y que todo el contenido que tengas en ella, desde las conversaciones hasta los archivos multimedia, se perderán si no los guardas correctamente. Si tienes contenido en Allo y aún no lo has descargado, aún estás a tiempo de salvarlo (aunque poco). Esto es lo que debes hacer.

Abre tu perfil en Allo y accede a "Ajustes" y a continuación a "Chat". Aquí debes seleccionar la opción "Exportar mensajes de chats" para que se puedan guardar todas las conversaciones que tienes en ella en tu computadora.

En el caso de que quieras guardar todas las fotos y videos de tus chats tendrás que elegir la opción "Exportar archivos multimedia de chats.

Google explica en su página de soporte de Allo que también puedes revisar y guardar toda la información que intercambiaste entre Google Assistant y Allo dentro de la opción "Mi Actividad" de tu cuenta de Google.

Google Allo nos dice adiós, pero recordemos que Google por el momento mantiene Hangouts como servicio de mensajería instantánea y Google Duo como servicio de videollamadas y llamadas.