Google agrega más de 150 apps y juegos a Play Pass

Google anunció el martes 14 de julio actualizaciones a Play Pass, su biblioteca de juegos, aplicaciones y contenido digital, incluida la adición de más de 150 títulos, como Sonic the Hedgehog y Golf Peaks. Google también agregó contenidos a su selección de apps y juegos para niños con nuevos títulos de Sesame Workshop, Learny Land y otros.

Google también anunció el lanzamiento del juego de rompecabezas narrativo The Almost Gone e indicó la disponibilidad a finales de este año del juego de rompecabezas The Gardens Between y el juego de defensa de torres Kingdom Rush. El servicio de suscripción mensual ahora ofrece más de 500 aplicaciones y juegos, sin anuncios o compras dentro de las aplicaciones.

El servicio, que se lanzó en septiembre por una tarifa mensual de US$4.99, también anunció una nueva opción de suscripción anual de US$29.99 que estará disponible en Estados Unidos la próxima semana. Play Pass también se está expandiendo en todo el mundo, y ahora estará disponible en dispositivos Android en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, España y el Reino Unido.

Las actualizaciones se producen a medida que los gigantes tecnológicos y las compañías de medios han estado experimentando más ampliamente con los servicios de suscripción. Play Pass funciona de manera similar a Apple Arcade, un servicio del fabricante de iPhone que se lanzó el año pasado y que también cuesta US$4.99 al mes. Sin embargo, la oferta de Apple se centra únicamente en juegos y tiene una biblioteca de aproximadamente 100 títulos.

Google ha hecho un gran impulso en los juegos en los últimos tiempos, enfrentando a los pesos pesados establecidos como Sony, Microsoft y Nintendo. En diciembre, el gigante tecnológico lanzó Google Stadia, un servicio que permite a las personas transmitir juegos desde la nube en lugar de jugarlos en una consola.