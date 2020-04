Google agradece labor de agricultores durante la crisis de COVID-19

Google

El doodle del 9 de abril es en agradecimiento a agricultores y campesinos, quienes continúan trabajando durante la pandemia de COVID-19. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos considera crítica la labor de los agricultores y campesinos para la cadena de suministro de alimentos en el país, según informó The New York Times, por lo que es una industria que no cerrará durante la crisis actual.

La segunda semana de abril, Google ha dedicado una serie de doodles al personal de servicios de emergencia como policías y bomberos, otro a los trabajadores de salud y a la comunidad científica y otro a los trabajadores de limpieza. Todos ellos han continuado su labor, mientras que millones de personas en todo el mundo permanecen en sus hogares para evitar la propagación del virus.

El viernes 3 de abril se superó el millón de casos de coronavirus en todo el mundo, por lo que gobiernos de diferentes países han ordenado a la ciudadanía permanecer en confinamiento dentro de sus hogares y cerrar negocios no esenciales. Ese día, Google publicó un doodle con el mensaje: "Quédate en casa. Eso ayuda a salvar vidas y ayuda a detener el coronavirus".

El coronavirus ha infectado a más de 1.3 millones de personas y ha causado más de 73,000 muertes en todo el mundo, como se puede ver en gran detalle en el mapa del coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó oficialmente al COVID-19 como pandemia.