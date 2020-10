Google acaba definitivamente con Google Daydream

James Martin/CNET

Google DayDream, la plataforma de realidad virtual lanzada en 2016, dice adiós para siempre.

Google ha dado la noticia en un comunicado en su página de soporte, donde afirma que "el software Daydream VR ya no es compatible". La empresa aclara que es posible que aún puedas acceder al servicio y usarlo con aplicaciones de terceros compatibles, pero no recibirás más actualizaciones de software o seguridad y puede que no funcione correctamente en algunos dispositivos con Android 11 o posterior.

Con Daydream, Google quiso llevar la experiencia de realidad virtual a los usuarios por un precio en torno a los US$100 gracias a sus gafas Daydream View, sus primeras gafas exclusivas. Sin embargo, el proyecto no llegó a cuajar y Google anunció en octubre de 2019 que el programa Daydream VR no era popular entre los consumidores y que finalizaría próximamente. Semanas después, las gafas Daydream View VR se eliminaron de la tienda en línea de Google y el recién estrenado Pixel 4 no era compatible con el servicio Daydream.

Google no es la única que ha descontinuado algo relacionado con la realidad virtual. En junio Facebook también le dijo adiós a sus gafas Oculus Go, las primeras gafas de realidad virtual lanzadas por la red social en 2018. Facebook dijo que partir del próximo 4 de diciembre no aceptarán aplicaciones de Oculus o actualizaciones a las aplicaciones dentro de la tienda.