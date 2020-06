Gone With the Wind regresa a HBO Max con una introducción de 4 minutos

Metro-Goldwyn-Mayer

Gone With the Wind, el clásico del cine estadounidense, fue retirado temporalmente de HBO Max el 10 de junio de 2020. Desde el miércoles 24 de junio, sin embargo, está de vuelta en la plataforma de streaming, pero con una introducción de cuatro minutos y medio que pone en contexto las representaciones racistas de su argumento.

Según el intro, Gone With the Wind (1939) presenta "el Sur antes de la Guerra Civil como un mundo de armonía y belleza sin reconocer las brutalidades del sistema de esclavitud en el que se basa este mundo", afirma Jacqueline Stewart, experta afroamericana en cine y presentadora del canal TCM, en el video introductorio que antecede a la película.

"No es solo un documento importante sobre las prácticas racistas del pasado de Hollywood, sino también una obra indeleble de la cultura popular que habla directamente de las desigualdades raciales que persisten en los medios y la sociedad actual", prosigue Stewart en la introducción.

El drama, ganador de ocho premios Oscar en 1940, fue retirado después de la publicación de un artículo en Los Angeles Times del guionista de 12 Years a Slave, John Ridley, según The Hollywood Reporter. En el artículo Ridley señala que la película "cuando no ignora los horrores de la esclavitud, reproduce algunos de los peores estereotipos sobre la gente de color".

"Hablemos claro, no creo en la censura. No creo que Gone With the Wind deba ser confinada a una cámara acorazada, pero debería volver tras un plazo respetuoso de tiempo junto con películas que muestren lo que realmente era la Confederación sin idealizarla", añadió Ridley.

Un portavoz de HBO Max dijo en un comunicado recogido por el medio fuente, que Gone With the Wind es un producto de su tiempo y representa algunos de los prejuicios étnicos y raciales que "desafortunadamente han sido comunes en la sociedad estadounidense".

"Estas representaciones racistas estaban mal entonces y están mal hoy, y sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable", dijo el portavoz ."Si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia".

Las actuales protestas raciales desencadenadas en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo custodia policial, también han provocado la cancelación del reality policial que lleva 31 años en antena, Cops, de mano de Paramount Network.