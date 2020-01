Golden Globes: Cómo ver la ceremonia por Internet y TV en Estados Unidos

Aunque no lo admitamos públicamente, a todos nos gusta admirar o criticar los looks que muestran las estrellas del cine y la televisión. Y este año, tendremos una oportunidad muy pronto para actuar como la fashion police, con la presentación de los Golden Globes este domingo 5 de enero de 2020. La edición 77 de la ceremonia, que presenta el irreverente Ricky Gervais, se realizará en el hotel Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California.

El año pasado, Roma, Green Book y Bohemian Rhapsody se repartieron el protagonismo en los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés). AHora solo resta esperar cuáles serán las películas protagonistas en esta edición.

A continuación, detallamos todo lo que debes saber de esta gala para que la veas desde la comodidad de tu casa.

¿Qué canal de TV transmitirá el evento y a qué hora?

El programa se transmitirá en vivo por NBC, a las 8 p.m, hora del Este y 5:00 p.m., hora del Pacífico. El evento durará tres horas.

Como ya es normal, si te gusta la pasarela en la alfombra roja previa, revisar los vestidos y trajes de tus estrellas favoritas, puedes seguir la Alfombra Roja, desde el hotel Beverly Hills, por el canal E!, a partir de las 6:00 p.m., hora del Este.

¿Cómo seguir el evento por Internet?

Si tienes una suscripción por cable o satélite, puede ver los Golden Globes en la aplicación de NBC o en NBC.com. Si no tienes cable, puedes ver la gala en servicios como Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y PlayStation Vue.

Te recomendamos que revises nuestra reseña de los mejores servicios de streaming disponibles en Estados Unidos.

Además, la HFPA y The Hollywood Reporter presentarán una transmisión en vivo, vía Twitter, de una hora de duración con entrevistas a los ganadores, una vez que termine la ceremonia.

¿Cuáles son las series y películas favoritas?

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció el lunes 9 de diciembre las nominaciones a la edición 77 de los Golden Globes 2020 en un evento que fue transmitido en Facebook Live y a través de la página Web de estos premios de cine y TV.

Las plataformas de streaming dominaron las nominaciones. Netflix, por ejemplo, en la categoría de mejor película conquistó tres menciones, con The Irishman, Marriage Story y The Two Popes. De hecho, Marriage Story, película que protagonizan Adam Driver y Scarlett Johansson, tiene hsta 6 nominaciones.

En la categoría de mejor serie dramática, Netflix (con The Crown), tiene en HBO (con Succession y Big Little Lies) a un gran competidor. Si quieres conocer a todos los nominados, puedes revisar nuestra nota previa a la gala.

¿Quién es el presentador?

Ricky Dene Gervais (Reading, Berkshire; 25 de junio de 1961) es un actor, escritor y director, que seguramente recordarás por After Life, la serie dramática que puedes ver en Netflix.

Esta es la quinta aparición del británico y la última, según un comunicado del propio vocero. "Me hicieron una oferta que no pude rechazar", dijo Gervais, en tono humorístico, recordando a la famosa película The Godfather.