Golden Globes 2020: 1917, Joker, Once Upon a Time, Fleabag y Chernobyl se reparten la gala

Paul Drinkwater/NBCUniversal Media

Hollywood se ha vestido de gala una vez más para la edición número 77 de los Golden Globes o Globos de Oro. Los premios a lo mejor del cine y la televisión entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) han estado especialmente repartidos en una noche sin claros vencedores.

"Tengo la suerte de que la HFPA apenas puede hablar inglés y no tengan idea de lo que es Twitter", ha bromado Gervais en su monólogo inicial sobre el hecho de que le hayan pedido que presentara esta ceremonia por quinta vez. Gervais no ha dudado en meterse con Martin Scorsese (demasiado bajito para poder subir en las atracciones de un parque temático), Joe Pesci (a quien se ha referido como Baby Yoda), Leonardo DiCaprio (cuya cita ya era demasiado vieja para él tras el final de la larguísima Once Upon a Time... in Hollywood) o el hecho de que Two Popes fuera una de las muchas películas sobre pedófilos del año. Además de no dudar en hacer publicidad de su propia serie en Netflix: After Life.

La película bélica 1917 se ha llevado el gran premio de la noche, el de mejor drama. "Es difícil hacer películas sin grandes estrellas y conseguir que la gente vaya a verlas al cine", ha dicho su director, Sam Mendes, al recoger el premio, expresando su esperanza de que este reconocimiento le dé visibilidad a la película. Mendes ha recogido también el galardón a mejor dirección.

Getty Images

Joaquin Phoenix ha conseguido hacerse con el galardón a la mejor interpretación masculina en un drama y lo ha agradecido de la forma en la que solo él puede hacerlo: divagando. "Fui tan absolutamente molesto que no puedo creer que me aguantaras", acertó a decirle Phoenix al director de la película, Todd Philips, al aceptar el premio sobre su trabajo en Joker.

Once Upon a Time... in Hollywood y Rocketman han dominado en la categoría de mejor película de comedia o musical. El film de Quentin Tarantino ha ganado el premio al mejor guión, además de mejor película de comedia o musical y un galardón para Brad Pitt. El intérprete quiso agradecerle el Globo de oro a su compañero de reparto, Leonardo DiCaprio, que dijo que es un caballero. Además de especificar que le hubiera gustado llevar a su madre a la ceremonia. "No he podido porque cada vez que me siento junto a alguien dicen que estoy saliendo con esa persona", ha medio bromeado el actor.

Rocketman se ha llevado el premio a la mejor canción y para su protagonista, Taron Egerton, por su papel como Elton John. "Gracias por la música, gracias por vivir una vida menos normal y corriente y gracias por ser mi amigo", han sido las palabras que el intérprete le ha dedicado al legendario músico.

El director coreano Bong Joon-ho ha agradecido el premio a la mejor película en lengua extranjera por Parasite animando a la gente a ver películas no solo en aquellos idiomas que entienden. "En cuanto superas la barrera de una pulgada de altura que son los subtítulos, se te presentan muchos más filmes increíbles", ha dicho a través de una intérprete.

Getty Images

En el apartado televisivo, los Golden Globe han vuelto a ofrecer una noche para Phoebe Waller-Bridge y su Fleabag. La creadora y actriz se ha llevado el premio a la mejor intérprete en una comedia y la serie se ha llevado el Globo de oro a la mejor comedia. "Personalmente me gustaría darle las gracias a Obama", ha dicho Waller-Bridge en su discurso de agradecimiento. "Por darnos un empujoncito al ponernos en su lista. Como algunos de vosotros debéis saber, él también está en la mía".

Chernobyl ha dominado en el apartado de mejor miniserie, ganando un reconocimiento para su intérprete Stellan Skarsgård, además de como mejor título en su categoría. Su protagonista Jared Harris ha agradecido el premio reconociendo que la serie "plantea la cuestión de cuál es el precio de las mentiras y esa cuestión se hace más relevante con cada día que pasa con su nuevo ciclo de noticias".

Succession a su vez ha recibido el galardón a mejor serie dramática.

Olivia Colman ha vuelto a ser una de las presencias dominantes de esta entrega de premios, llevándose el galardón a mejor actriz de una serie dramática por su papel en The Crown. "Durante el último año siento que estoy viviendo la vida de otra persona y ahora mismo siento que este es el premio de otra persona", ha dicho, admitiendo estar un poco borracha ya porque realmente no esperaba volver a ganar.

Patricia Arquette, que ha ganado por su papel de reparto en la miniserie The Act, ha sido una de las voces más políticas de la noche. La siempre reivindicativa actriz ha recordado que este 5 de enero de 2020 pasará la a historia no por los Globos de oro, si no por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, los tuits de Donald Trump amenazando bienes culturales iraníes y los incendios en Australia. Arquette ha terminado su discurso animando a la gente a votar en las elecciones presidenciales estadounidenses de este año.

Otra voz que se ha dejado escuchar alta y clara ha sido la de la actriz Michelle Williams, que ha ganado por su papel en la miniserie Fosse/Verdon. "Mujeres, cuando llegue el momento de votar, hacedlo teniendo en cuenta lo que más os conviene. Es lo que los hombres llevan haciendo durante años y es el motivo por el que el mundo se parece tanto a ellos", ha dicho la actriz después de reivindicar el derecho a decidir de las mujeres.

Por su parte, Gervais ha cerrado la ceremonia con un: "Por favor donad dinero (para ayudar en los incendios de) Australia, emborrachaos, tomaos vuestras drogas y jodeos".

Aquí está la lista completa de nominados y ganadores de los premios Golden Globe de 2020:

Mejor actor principal - Comedia

Michael Douglas - The Kominsky Method



Bill Hader - Barry

Ben Platt - The Politician

GANADOR Ramy Youssef - Ramy

Paul Rudd - Living With Yourself

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Christopher Abbott - Catch-22

Sacha Baron Cohen - The Spy

GANADOR Russell Crowe - The Loudest Voice

Jared Harris - Chernobyl

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para TV

Alan Arkin - The Kominsky Method

Kieran Culkin - Succession

Andrew Scott - Fleabag

GANADOR Stellan Skarsgård - Chernobyl

Henry Winkler - Barry

Mejor serie de TV - Drama

Mejor actriz principal - Comedia

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst - On Becoming A God in Central Florida

GANADORA Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Natasha Lyonne - Russian Doll

Christina Applegate - Dead to Me

Mejor película de idioma extranjero

The Farewell (Estados Unidos)

Dolor y gloria (España)

GANADORA Parasite (Corea del Sur)

Les Misérables (Francia)

Portrait of a Lady on Fire (Francia)

Mejor actor principal - Drama

GANADOR Bryan Cox - Succession

Kit Harington - Game of Thrones

Tobias Menzies - The Crown

Billy Porter - Pose

Rami Malek - Mr. Robot

Mejor guión - Película

Noah Baumbach - Marriage Story

Bong Joon-ho y Han Jin-won - Parasite

Anthony McCarten - The Two Popes

GANADOR Quentin Tarantino - Once Upon a Time... in Hollywood

Steven Zaillian - The Irishman

Mejor película animada

Frozen 2

How To Train Your Dragon: The Hidden World

GANADORA Missing Link

Toy Story 4

The Lion King

Mejor actriz de reparto - Película

GANADORA Laura Dern - Marriage Story

Jennifer Lopez - Hustlers



Margot Robbie - Bombshell

Annette Bening - The Report



Kathy Bates - Richard Jewell

Mejor serie de TV - Comedia

Barry (HBO)

GANADORA Fleabag (Amazon Prime)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

The Politician

The Kominsky Method (Netflix)

Mejor canción original - Película

Beautiful Ghosts - Cats

GANADORA (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman

Into the Unknown - Frozen II

Spirit - The Lion King

Stand Up - Harriet

Mejor actriz de reparto en serie, miniserie o película de TV

GANADORA Patricia Arquette - The Act

Helena Bonham Carter - The Crown

Toni Collette - Unbelievable

Meryl Streep - Big Little Lies

Emily Watson - Chernobyl

Mejor actriz principal - Drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Jodie Comer - Killing Eve

GANADORA Olivia Colman - The Crown

Reese Witherspoon - Big Little Lies

Nicole Kidman - Big Little Lies

Mejor director

Quentin Tarantino - Once Upon a Time... in Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite

GANADOR Sam Mendes - 1917

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

Mejor actriz en una miniserie o película para TV



Kaitlyn Dever - Unbelievable

Joey King - The Act

Helen Mirren - Catherine the Great

Merritt Wever - Unbelievable

GANADORA Michelle Williams - Fosse/Verdon

Mejor miniserie o película para TV

Catch-22 (Hulu)

GANADORA Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

Unbelievable (Netflix)

Mejor banda sonora - Película

Daniel Pemberton - Motherless Brooklyn

Alexandre Desplat - Little Women

GANADOR Hildur Guðnadóttir - Joker

Thomas Newman - 1917

Randy Newman - Marriage Story

Mejor actor de reparto - Película

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman



GANADOR Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood

Joe Pesci - The Irishman

Mejor actor principal - Musical o comedia

Daniel Craig - Knives Out

Leonardo DiCaprio - Once Upon A Time... in Hollywood

GANADOR Taron Egerton - Rocketman

Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name

Mejor actriz principal - Musical o comedia

GANADORA Awkwafina - The Farewell

Ana de Armas - Knives Out

Cate Blanchett - Where'd You Go, Bernadette

Beanie Feldstein - Booksmart



Emma Thompson - Late Night

Mejor película - Musical o comedia

Dolemite is my Name (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight Pictures)

Knives Out (Lionsgate)

GANADORA Once Upon a Time... in Hollywood (Columbia Pictures)

Rocketman (Paramount Pictures)

Mejor actor principal - Drama

Antonio Banderas - Dolor y gloria

Adam Driver - Marriage Story

GANADOR Joaquin Phoenix - Joker



Jonathan Pryce - The Two Popes

Christian Bale - Ford v Ferrari

Mejor actriz principal - Drama

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

GANADORA Renée Zellweger - Judy

Cynthia Erivo - Harriet

Mejor película - Drama

Premio Carol Burnett

Ellen DeGeneres

Premio Cecil B. DeMille

Tom Hanks

Reproduciendo: Mira esto: No podemos esperar para ver estas películas en 2020