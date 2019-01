Hollywood Foreign Press Association

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) entrega este domingo 6 de enero los premios Golden Globes 2019. Roma, la aclamada película del mexicano Alfonso Cuarón, destaca entre las nominaciones a los Globos de Oro, al ser postulada a mejor película extranjera, mejor director y mejor guión original.

Entre los actores y actrices de origen latino también figuran el venezolano Edgar Ramírez (nominado a mejor actor de reparto en una serie de TV por The Assassination of Gianni Versace) y las estrellas españolas Penélope Cruz (nominada a mejor actriz de reparto en una serie de TV por The Assassination of Gianni Versace) y Antonio Banderas (mejor actor principal en una miniserie de TV por Genius: Picasso).

Como novedad, Marvel Studios ha obtenido su primera postulación en la categoría de mejor película de Drama por Black Panther.

Además de Roma, las películas que dominan las nominaciones son la comedia política Vice (6), el drama de época The Favourite (5 nominaciones), el musical A Star is Born (5) y dos dramas que abordan el tema de los derechos de la población afroamericana, como es el caso de Green Book (5) y BlacKKKlansman (4).

La categoría de mejor canción original es digna del Grammy, pues compiten canciones compuestas por Lady Gaga (A Star is Born), Kendrick Lamar (Black Panther), Dolly Parton (Dumplin'), Annie Lennox (A Private War) y Jonsi, líder de la banda islandesa Sigur Rós (Boy Erased).

En el renglón de las series dominan nuevos shows como Homecoming, Killing Eve, The Good Place, Barry y The Marvelous Mrs. Maisel, entre otras.

Lista completa de nominaciones a los Globos de Oro - Golden Globes 2019

Mejor Película - Drama

Mejor película - Musical o comedia

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Mejor película animada

Mejor película en lengua extranjera

Roma



Capernaum (Líbano)

Girl (Bélgica)

Never Look Away (Alemania)

Shoplifters (Japón)

Mejor director de cine

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice



Mejor guión de cine

Roma

The Favourite, Deborah Davis and Tony McNamara

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins

Vice, Adam McKay

Green Book, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie

Mejor actriz principal en una película - Drama

Lady Gaga, A Star Is Born

Glenn Close, The Wife

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Nicole Kidman, Destroyer



Mejor actriz principal en una película - Comedia

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians



Mejor actor principal en una película - Drama

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman



Mejor actor principal en una película - Comedia

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie

Mejor actriz de reparto en una película

Amy Adams, Vice



Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Mejor actor de reparto en una película

Mahershala Ali, Green Book



Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKKKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Mejor canción original en una película

"All the Stars", Black Panther



"Girl in the Movies", Dumplin'

"Requiem for a Private War", A Private War

"Revelation", Boy Erased

"Shallow", A Star is Born

Mejor banda sonora en una película

Marco Beltrami, A Quiet Place



Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Goransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

Mejor serie de TV - Drama

The Americans (FX)

Homecoming

Killing Eve (BBC America)

Bodyguard



Pose (FX)

Mejor serie de TV - Comedia

Barry (HBO)

The Good Place (NBC)

Kidding (Showtime)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)



Mejor miniserie o película hecha para la televisión

The Alienist (TNT)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Escape at Dannemora (Showtime)

Sharp Objects

A Very English Scandal (Amazon Prime Video)



Mejora actriz principal en una serie de TV - Drama

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans



Mejor actor principal en una serie de TV - Drama

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Billy Porter, Pose

Richard Madden, Bodyguard

Matthew Rhys, The Americans



Mejora actriz principal en una serie de TV - Comedia

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace



Mejor actor principal una serie de TV - Comedia

Sacha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry



Mejor actriz principal en una miniserie o película hecha para la televisión

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Mejor actor principal en una miniserie o película hecha para la televisión

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película hecha para la televisión

Alex Bornstein, The Marvelous Mrs. Maisel



Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película hecha para la televisión

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace

Ben Wishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry

Cuándo verla y quién presenta la gala de los Golden Globes

La gala de premios será animada por las estrellas Sandra Oh (Killing Eve) y Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) y será transmitida en Estados Unidos por la cadena NBC.

La ceremonia de entrega 76 de los Golden Globes tendrá lugar el 6 de enero de 2019, en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, entre 5 y 8 p.m. hora del Pacífico. Haz clic en este enlace para ver qué hora será donde vives.

Cómo ver los Golden Globes

Los espectadores en Estados Unidos podrán ver la ceremonia en directo desde NBC.com o el app NBC pero deberán probar que son suscriptores de cable. Para aquellos que no son suscriptores hay algunas alternativas de servicios de streaming, pero asegúrate que donde vives tienes acceso a la retransmisión en vivo de la ceremonia.

Entre las opciones de plataformas digitales para ver los Golden Globes en Estados Unidos están Sling TV (el plan Blue de US$25 mensuales incluye NBC), DirectTV Now (el paquete Live a Little de US$40 incluye NBC), Hulu con Live TV (cuesta US$40 al mes), YouTube TV (US$40 mensuales), PlayStation Vue (el plan Access cuesta US$45 mensuales e incluye NBC), FuboTV (Cuesta US$40 el primer mes y luego pasa a US$45).

En España la gala se podrá ver en los canales de Movistar+ CineDoc&Roll y Movistar Seriesmanía. En este enlace puedes ver su previsión de cobertura y horarios locales.

En América Latina la gala se podrá ver en TNT y su servicio digital TNT Go.

