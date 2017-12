Fox Searchlight Pictures

Las nominaciones a los premios Golden Globes de 2018 fueron anunciadas el domingo. El título con más postulaciones resultó ser The Shape of Water, la película del realizador mexicano Guillermo del Toro, con siete postulaciones.

A The Shape of Water le siguieron The Post, nuevo filme de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Meryl Streep; y la aclamada Three Billboard Outside Ebbing, Missouri. Ambas obtuvieron seis nominaciones cada una

En las categorías de TV, HBO y Netflix comandaron las postulaciones. En particular, la serie Big Little Lies, protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, consiguió reconocimiento en seis categorías, seguida de la miniserie Feud: Bette and Joan, con cuatro.

Además del mexicano Del Toro, nominado a mejor director por The Shape of Water, la película chilena A Fantastic Woman recibió una postulación a mejor filme de habla no inglesa.

La película Coco, ambientada en México, fue nominada a mejor cinta animada y a mejor canción por Remember Me.

La ceremonia será animada por Seth Meyers.

Estas son las categorías principales de la gala. Si quieres ver las nominaciones completas, puedes visitar la página Web oficial de los Golden Globes.

Mejor película en Drama

Call Me By Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor película de Comedia

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

The Disaster Artist

Mejor Serie de TV en Drama

The Crown

The Handmaid's Tale

This Is Us

Stranger Things

Game of Thrones

Mejor Serie de TV de Comedia

Black-ish

Master of None

The Marvelous Mrs. Maisel

SMILF

Will & Grace

La edición 75 de los Golden Globes será transmitida en vivo el domingo 7 de enero desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. La gala será transmitida por NBC a las 8:00 pm hora del Este de Estados Unidos (5:00 pm hora del Pacífico de EE.UU.).

