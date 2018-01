Golden Globes 2018: Facebook transmitirá en vivo la alfombra roja

Fox Searchlight

En la que será la primera gala cinematográfica importante de 2018, Facebook acaba de adquirir los derechos para transmitir el streaming en vivo de la alfombra roja de los premios Golden Globes 2018.

La ceremonia tendrá lugar el próximo domingo, 7 de enero, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La gala será transmitida en Estados Unidos por la cadena NBC, pero la novedad reside en que en 2018 Facebook desplazó a Twitter, que hizo el livestream de los Golden Globes el año pasado.

Según reporta Variety, la pregala se empezará a transmitir en vivo desde la página oficial de los Golden Globes en Facebook, desde las 6 p.m. hora del Este de Estados Unidos (3 p.m. hora del Pacífico) hasta las 8 p.m. hora del Este de EE.UU. (5 p.m. hora del Pacífico).

La transmisión online incluirá contenidos adicionales, como videos en 360 grados. Además, la cuenta @goldenglobes en Instagram ofrecerá fotografías exclusivas e historias conducidas por la animadora Laura Marano.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza los Golden Globes, tomará preguntas hechas por los fanáticos en la página de Facebook de los Golden Globes, para plantearlas a los ganadores en la sala de prensa de la gala.

El título con más postulaciones resultó ser The Shape of Water, la película del realizador mexicano Guillermo del Toro, con siete postulaciones. A The Shape of Water le siguieron The Post, nuevo filme de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Mery Streep; y la aclamada Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ambas obtuvieron seis nominaciones cada una.

En las categorías de TV, HBO y Netflix comandaron las postulaciones. En particular, la serie Big Little Lies, protagonizada por Nicole Kidman y Reese Whitherspoon, consiguió reconocimiento en seis categorías, seguida de la miniserie Feud: Bette and Joan, con cuatro.

La edición 75 de los Golden Globes será transmitida en vivo el domingo, 7 de enero, desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. La gala será transmitida por NBC a las 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.).

Fuente: Variety.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.