Gol TV: ¿Qué es y cómo se puede ver en Estados Unidos?

A pesar de que la oferta de partidos de fútbol en la televisión de Estados Unidos es amplia, no abundan los canales que transmitan juegos de Centroamérica y Sudamérica. Y ese es un vacío que pretende llenar GolTV, un canal completamente dedicado las 24 horas a transmitir fútbol en HD.

GolTV emite partidos y programas de opinión y resúmenes de ligas de todo el mundo, concentrándose en el continente americano y su primera transmisión en Estados Unidos fue el 22 de febrero de 2005.

GolTV también existe en Ecuador, Canadá y Perú. En estos casos, las señales son exclusivas para estos países.

Suscríbete a #GOLTVplay para ver tus ligas favoritas, en vivo, desde cualquier lugar del planeta! pic.twitter.com/67QjB1s6iq — GOLTV (@GolTV) April 23, 2019

Mientras NBC, NBCSN, CNBC, USA Network, NBC Universo y Telemundo transmiten juegos en vivo de la Liga Premier Inglesa y Liga MX y Univision, UniMás, Univision Deportes y Galavision se concentran en los juegos de la selección de México, las eliminatorias de CONCACAF, Liga MX y MLS, GolTV se concentra en algunas ligas de Sudamérica y el torneo de ascenso del fútbol mexicano.

GolTV también tiene los derechos del Campeonato Paulista (Brasil); Campeonato Carioca (Brasil); Bundesliga alemana; Primera División de Uruguay y Venezuela.

La programación de GolTV en Estados Unidos está disponible en inglés y en español mediante el uso de la tecnología de audio secundario o SAP, que permite al suscriptor elegir el idioma de tu preferencia. Algunos proveedores de cable ofrecen dos canales por separado aun cuando tienen la misma programación.

¿Cómo puedo ver GolTV en Estados Unidos?

GolTV solo se puede ver en los siguientes proveedores: DirecTV,(Canal 468), FuboTV y AT & T U-Verse (Canal 656).

En FuboTV, forma parte de los siguientes paquetes: "Fubo Cycling", que cuesta US$11.99 por mes; "International Sports Plus", que es de US$5.99 por mes y "Sports Plus", que vale US$8.99 por mes. Además, la versión en español se puede encontrar en "Portuguese Plus" (US$14.99 por mes) y en "Latino Plus" (US$7.99 por mes).

En DirecTV, se encuentra dentro del plan DirecTV Now, que tiene un precio que va de US$50 a US$135 por mes (entre más canales desees más caro cuesta el plan). También en el paquete "Optimo Más", que cuesta US$86 por mes.

Finalmente, AT&T U-Verse dispone de paquetes que van desde US$19 al mes hasta US$110 al mes.

¿En qué dispositivos se puede ver GolTV?



GolTV está disponible en las plataformas más populares:

Apps para iOS, iPhone y iPad

Apps para dispositivos Android

Android TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire

Chromecast

¿Cuáles son las ventajas de GolTV?

El valor de GolTV en Estados Unidos es que el usuario podrá seguir además de las ligas tradicionales, encuentros que otras cadenas no transmiten, como partidos de la Concacaf, el fútbol ecuatoriano, la primera división de Portugal, la primera división de Uruguay, el campeonato de Venezuela o la Liga de Ascenso de México.

También tiene derechos para transmitir juegos amistosos oficiales de la FIFA y su sistema bilingüe lo hace atractivo para las personas que no manejan muy bien el inglés.

Como desventaja, se encuentra que simplemente es un complemento y que se restringe a ligas de poca popularidad en el universo futbolístico.

