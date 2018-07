Godzilla: King of the Monsters: tráiler reúne a monstruos famosos del cine

Si pensabas que Avengers: Infinity War es el mayor crossover de la historia de Hollywood, el primer tráiler de la película Godzilla: King of the Monsters quizás te haga cambiar de idea.

El avance fue dado a conocer el sábado en la Comic-Con de San Diego y reúne a algunos de los monstruos más famosos del cine japonés, como Godzilla, Mothra, Rodan y su principal enemigo, la criatura de tres cabezas llamada King Ghidorah. Es el equivalente al Hall de la Fama de los monstruos gigantescos.

El elenco de la película tampoco se queda atrás, pues reúne a grandes estrellas del cine y la TV, como Sally Hawkins (The Shape of Water), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Vera Farmiga (The Conjuring), Ken Watanabe (Inception), Kyle Chandler (Manchester by the Sea), Charles Dance (Game of Thrones), Thomas Middleditch (Silicon Valley), Bradley Whitford (Get Out) y Zhang Ziyi (Crouching Tiger, Hidden Dragon), entre otros.

El filme es dirigido por Michael Dougherty (Trick 'r Treat, Krampus) y es una secuela de Godzilla (2014).

Godzilla: King of the Monsters se estrenará el 31 de mayo de 2019 en los cines de Estados Unidos.

