'God of War' es el juego de PlayStation 4 más vendido de la historia

SIE Santa Monica Studio

La mitología nórdica está muy caliente en este momento.

Así como Thor ayudó a Avengers: Infinity War, a que la película rompiera todo tipo de récords, el nuevo juego God of War, que saca la franquicia de Grecia y la lleva al folklore de Escandinavia, se ha convertido en el juego más vendido en la PlayStation 4.

Lanzado el 20 de abril, God of War vendió 3.1 millones de unidades en solo tres días, anunció Sony el jueves. Como referencia, Uncharted 4, actualmente el juego más vendido de la PS4, vendió 2.7 millones de unidades en su primera semana.

El éxito de God of War es acorde con su calidad. Oscar Gutiérrez, de CNET en Español, dijo que es "un juego increíble que llevaba muchísimos años esperando". Nuestro editor, aseguró que no se aburría de Kratos ni por un momento y que este es "un juego completamente nuevo que no cae en exageraciones".

Es impensable que este sea el último aliento de Kratos. Cory Barlog, el director de God of War, dijo en una entrevista con Kotaku esta semana: "todo esto se está construyendo hacia un tipo de historia grandiosa".