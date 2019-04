Gmail permite programar emails para enviar más tarde

Estás realizando tu rutina de final del día, estás relajado y preparándote para ir a la cama. Y, de repente, la pantalla de tu teléfono destella con un email de tu jefe. Tu presión sanguínea sube mientras estiras el brazo para alcanzar tu teléfono. Pero, te das cuenta que el email no era tan urgente. Ahora, estás furioso y además se te ha quitado el sueño.

Para esto, Google piensa que tiene una solución.

El gigante de búsquedas presentó el 1 de abril una nueva herramienta de Gmail que te permite redactar un mensaje y programarlo para que se envíe más tarde. Ahora, cuando a tu jefe se le ocurra una idea a altas horas de la noche pero que no es urgente, puede escribir un email y programarlo para que se envíe a una hora más decente.

Google dijo que la función fue diseñada para que la gente pueda respetar el bienestar digital de sus semejantes durante horas no laborales. La función te deja escoger momentos y horas de envío como "Mañana por la mañana" a las 8 a.m. o "Mañana por la tarde" a las 2 p.m. O, puedes escoger una fecha y hora específica.

La nueva función fue presentada como parte del 15 aniversario de Gmail. El servicio, que marca el primer esfuerzo de Google más allá de su motor de búsqueda, cuenta ahora con 1,500 millones de usuarios.

Aparte de la nueva herramienta de programación, Google dijo que llevará a los teléfonos Android la función de Smart Compose, que usa la inteligencia artificial para predecir lo que podrías escribir en tu próximo mensaje. Google dijo que la función llegará a los iPhone "pronto". La función también estará disponible en cuatro idiomas más: español, francés, italiano y portugués.

