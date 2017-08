Cómo ser un as de Gmail y sacarle el máximo provecho

Google

Seas un obsesivo del control o no, la verdad es que organizar tu email es útil.

Es que si no proporcionas un orden al caos de correos, esta inmensidad de mensajes te abrumarán hasta el cansancio. Algunos de estos tips tal vez ya los conozcas, pero otros son realmente reveladores y no sólo te facilitarán la vida sino que, además, te evitarán líos como mandar emails no deseados, o recibir una tonelada de correos en tu ausencia.

Veamos, caso por caso, recomendaciones para dominar tu Gmail.

Primero lo primero: Silencia mensajes masivos

Ya sea que recibas muchos correos en cadena, o que tengas un grupo de amigos o de trabajo que suelen ser recurrentes en sus respuestas a un mismo email (si se trata de una despedida, o un chiste colectivo, o simplemente coordinar una salida), saber silenciar una conversación a tiempo puede brindarte mucha paz mental.

Simplemente selecciona el email en cuestión, dirígete a "Más" y selecciona "Silenciar". Por arte de magia, ese molesto email no aparecerá más en tu lista de correos. Qué alivio.

Clasifica tus emails por etiquetas

Pero a veces no quieres ignorar, sino saber cómo clasificar tus correos de acuerdo a su importancia, o por el asunto que representa. Si planificas un viaje, te conviene que todo lo relacionado se agrupe bajo la etiqueta "viaje". O si usas tu mail personal también para el trabajo, puedes agrupar las comunicaciones laborales bajo la etiqueta "trabajo". Lo mismo si manejas múltiples proyectos: piensa en una palabra clave para cada uno, para tenerlos a mano.

Elige el email, ve al signo de etiqueta (parece una flecha inclinada) y crea una etiqueta nueva, o elige una vieja que ya hayas creado en el pasado.

Captura de pantalla por Mariana Marcaletti/CNET

Filtros, para agrupar correos similares

Ahora, si en vez de ordenar tus emails uno por uno lo que deseas es agrupar una serie de correos de forma veloz, una mejor opción es la de los filtros. Puedes armar colecciones de emails según quién los envía, o de acuerdo a una palabra clave, o una palabra filtrada. También puedes configurar filtros en base a términos bloqueados, o en función de si los emails tienen, o no, archivos adjuntos (esto es muy práctico para seleccionar, si te quedas sin espacio, borrar los emails que te consumen más sitio).

Ve a "Más", presiona "Crear Filtro" y ahí te fijas qué categorías deseas filtrar para que sean parte del mismo filtro.

Si te arrepientes de un email

Una de mis funciones favoritas de Gmail es la de deshacer un envío. Si eres una persona impulsiva, habrás mandado alguna vez un email del que te arrepientes: una carta de enojo a un colega, un mensaje despechado a un ex tras una ruptura o hasta un correo ansioso que tendría que haberse enviado a otro tiempo).

Gmail, por suerte, protege tu ímpetu: puedes poner "en suspenso" cada email durante un período de 5 a 30 segundos, y deshacer el envío al instance. Desearíamos que nos deje más tiempo, pero esta opción sirve para los que se den cuenta rápido de sus errores.

Dirígete a "Configuración" y tilda la opción "Deshacer el envío", y elige cuánto tiempo quieres.

Firma como se debe: Con más info sobre ti mismo

No es lo mismo un email "casi" anónimo, que uno con firma, y bien firmado, con datos útiles como el nombre completo, cargo dentro de la empresa (si se trata de un email profesional), teléfono y enlaces a redes.

Es para que tu interlocutor conozca más de ti, de un vistazo. Ve a Configuración, Firma, y da rienda suelta a tu estilo.

Si no estás, dile a los demás de tu ausencia

No hay nada más decepcionante que enviar emails cuya respuesta nunca llega. Puede interpretarse como falta de atención, o hasta de respeto por parte del otro. Por eso, para ser cortés, es agradable hacerle saber a los otros si es que estamos de vacaciones, enfermos, o si es que estaremos en un evento de trabajo muy demandante que nos equipare la atención.

Para estas ocurrencias, tus aliadas son las respuestas automáticas. Dentro de configuración, habilita una respuesta automática, y escribe lo que consideras más conveniente (es muy considerado agregar otra persona de tu trabajo a la que delegas tus tareas en tu ausencia). Aquí eliges el día que comienza este mensaje, y el último día. También puedes elegir que sólo tus contactos reciban esta respuesta, para no brindar información a gente que no conozcas.

Captura de pantalla de Mariana Marcaletti/CNET

Gmail renueva de forma periódica sus habilidades, y les iremos contando más tips útiles. Si te intriga saber más sobre las respuestas predeterminadas en español, puedes leer más sobre ellas en este artículo. También puedes echarle un vistazo a apps de terceros como Boomerang, que se integran a tu email para permitirte tareas como crear emails que se envíen en el momento que tú elijas del futuro.