Gmail cumple 15 años y le allanó el camino a Google para conquistar el mundo

Hace unos años, Sundar Pichai me dijo que había hecho su primera entrevista para trabajar en Google el 1 de abril de 2004, el mismo día en que se lanzó Gmail. Pichai, que se convertiría en el presidente ejecutivo de la gigante de búsquedas, dijo que en ese entonces había pensado que el servicio de email era parte de una broma del Día de los Inocentes.

Quince años después, está muy claro que Gmail no es una broma. El sistema basado en la Web ya cuenta con 1,500 millones de usuarios, haciéndolo el servicio de email más popular del mundo. En comparación, Yahoo Mail tiene 228 millones de usuarios al mes. Poco a poco, Gmail ha desplazado a nombres establecidos como AOL Mail y Hotmail. Sigue siendo un producto gratuito para los consumidores, pero ahora forma parte de la columna vertebral de una suite de productos empresariales por paga, incluyendo software de presentaciones y procesamiento de palabras.

El éxito de Gmail hizo más que crear un producto útil y popular. Gmail cambió para siempre la trayectoria de Google. Fue el primer servicio que demostró que la empresa podía dominar un terreno más allá de las búsquedas. Gmail sentó las bases para que Google llegara a cada una de las partes de nuestra vida digital.

Un año después de la aparición de Gmail, la empresa lanzó Google Maps. Ahora es el servicio de mapas número uno en la Web. Google también compró Android y YouTube, el sistema operativo móvil más grande del mundo y la plataforma de video más grande del mundo, respectivamente. Todos estos productos de Google cuentan con más de 1,000 millones de usuarios cada uno. Android potencia casi 9 de cada 10 teléfonos inteligentes distribuidos a nivel global.

"Gmail fue un servicio que mostró un lado distinto de Google", dijo Bob O'Donnell, presidente de Technalysis Research. "Si hubiera fracasado, quién sabe si hubiesen estado tan dispuestos a probar todo lo demás".

En sus inicios, Google fue una apuesta al azar para el cofundador de Google Larry Page.

"Cuando lo lanzamos, éramos una empresa de búsquedas", le dijo Page a la revista Wired en 2013. "Fue un salto de fe para nosotros el sacar un producto de email".

Gmail jugó un gran papel en la famosa filosofía de Google de "10X" que se centra en alcanzar metas muy ambiciosas en la innovación en lugar de mejoras graduales. ¿Cuál fue la gran innovación de Gmail? El servicio brindaba 1GB de almacenamiento, cien veces la cantidad que ofrecían otros servicios de email en ese entonces.

Esa clase de filosofía allanó el camino para los proyectos más ambiciosos de la empresa, como los carros autónomos, lentes de contacto conectados a Internet y ciudades inteligentes. Esta mentalidad también resultó en el nacimiento de Google X (que luego se conoció como X cuando Google se reestructuró bajo la empresa matriz Alphabet) para que la compañía pudiera hacer germinar estos proyectos.

Naturalmente, a medida que Google se convirtió en una empresa más compleja, sus problemas se volvieron también más complejos. La empresa está bajo mucho escrutinio actualmente por su tamaño y escala. Los legisladores y el público general le han echado en cara a Google su incapacidad de evitar que se disemine desinformación y su ayuda potencial a la censura en China. La semana pasada Pichai se reunió con el presidente Donald Trump para hablar sobre el trabajo de la compañía en China, además de su "objetividad política" en Estados Unidos (los conservadores acusan a la compañía de estar sesgada hacia la izquierda).

Gmail en sí también ha sido controvertido. El año pasado el servicio se vio afectado por percances relacionados con la privacidad cuando Google admitió que algunos desarrolladores de software externos podrían leer los correos electrónicos de la gente. Google enfatizó que la gente necesitaba haberle dado permiso a esas aplicaciones. Pero esos permisos podían ser confusos y difíciles de entender.

"Google hace todos los esfuerzos para asegurarse de que tu información esté a salvo y siempre disponible para ti", dijo Tom Holman, quien lidera Gmail, en una entrevista sobre el servicio. "Nuestro compromiso para con la seguridad de tus datos es absoluto y seguiremos luchando en contra de cualquiera que intente comprometer esa seguridad".

Mientras tanto, el servicio sigue evolucionando. En abril pasado Google anunció grandes cambios para el servicio, con nuevas funciones como la posibilidad de posponer mensajes para que reaparezcan más tarde y la habilidad de abrir archivos adjuntos como fotos o PDFs sin necesidad de abrir el mensaje. La semana pasada Google empezó a desplegar una función de email "dinámico" que te permite hacer cosas como rellenar encuestas y buscar hoteles directamente desde tu buzón de entrada o inbox.

¿Y qué hay de los próximos 15 años? Holman dijo que una de sus áreas de enfoque es la integración con otros productos de colaboración como Asana y Trello. Es clave, dijo O'Donnell, el analista de Technalysis, a medida que los servicios de correo electrónico compiten con otros softwares de comunicación como Slack.

"Hubo proclamaciones hace varios años acerca de que el correo electrónico iba a morir", dijo O'Donnell. "No pasó. Pero habrá una evolución interesante".

