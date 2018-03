The CW Network

Netflix quiere que Gina Rodríguez interprete al personaje de Carmen Sandiego. De eso no hay duda.

En abril de 2017 la plataforma de streaming informó que la actriz de la serie Jane the Virgin aportaría la voz al famoso personaje de los años 80 Carmen Sandiego en una serie de dibujos animados prevista a estrenarse en 2019. Y ahora la página Web Deadline reveló el lunes que Rodríguez encarnará al personaje nuevamente, pero ahora en una película con actores exclusiva para Netflix.

Según reporta Deadline, Rodríguez protagonizará la película y también será productora del proyecto, a través de su compañía I Can and I Will. Todavía no se revelado quién será el guionista y director del largometraje, ni la fecha prevista de lanzamiento en el servicio de streaming.

Introducido en 1985 por la empresa Brøderbund Software, Where in the World is Carmen Sandiego es un videojuego cuyo propósito principal es enseñar geografía y habilidades para encontrar referencias en un mapa.

Es un título con más de 26 versiones en el mercado, la mayoría para jugar en computadora, aunque también se fabricó como juego de mesa y contó con tres versiones televisivas (dos como juego de concursos y una como serie animada en 1994).

En la primera versión animada del personaje -- transmitida entre 1994 y 1999 -- la voz de Carmen Sandiego fue aportada por la actriz Rita Moreno (ganadora del premio Oscar en 1962 por West Side Story y ahora estrella de la serie One Day at a Time).

Gina Rodríguez sigue participando en la serie televisiva Jane the Virgin (por la que ganó el Globo de Oro en 2015), que alterna con su participación en películas como Annihilation (2018) y Miss Bala (que se estrenará en enero de 2019).

