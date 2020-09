'Las redes sociales son como otro lenguaje': Laurie Hernandez, gimnasta olímpica

Harry How/Getty Images

Este viernes 18 de septiembre y en pleno Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, HBO estrena Habla Now. Se trata de la nueva entrega de su programa documental Habla que incluye testimonios de hispanos estadounidenses hablando de su experiencia en este país en primera persona. Habla Now trata temas como la inmigración, la familia, el acceso a la comida, la intolerancia o la justicia medioambiental.

Este nuevo programa de una hora incluye las palabras del chef José Andrés, la actriz de Orange is the New Black Diane Guerrero, la periodista Mariana Atencio o el ecologista y músico Xiuhtezcatl Martinez. Además de la intervención de la gimnasta olímpica Laurie Hernandez.

Tuve la oportunidad de conversar Hernandez, ganadora de dos medallas en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, y preguntarle sobre su participación en Habla Now, además de interesarme por su entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021.

¿Qué te decidió a participar en Habla Now?

Creo firmemente que la representación es importante, sobre todo para las generaciones jóvenes. Tienen que ver gente que se parece a ellos. Tienen que ver que somos distintos y a la vez compartimos unos cimientos y unos antecedentes. Fue un gran honor formar parte de esto con un montón de gente maravillosa.

HBO

¿Cuál es tu punto de vista sobre etiquetas como "latino" o "hispano"?

Cada uno que escoja lo que quiera. Si te sientes cómodo con ello, entonces es maravilloso. E incluso si decides no escoger una etiqueta, tienes que seguir reconociendo de dónde eres y estar orgulloso de ello. A mí me gusta tener etiquetas porque me recuerda de dónde soy. Una de ellas es que soy gimnasta. Es una parte muy importante de quién soy. Pero también soy puertorriqueña. Es algo con lo que me siento muy cómoda. Tal vez no quiero llamarlo tanto una etiqueta como la base, los cimientos, mis raíces.

En Habla Now explicas que se ha usado en tu contra el hecho de que no hables español...

Estoy aprendiendo español, pero no soy tan buena como alguien que lo hable de forma fluida. Cuando fui a las Olimpiadas [de Río] fui la primera mujer latina nacida en Estados Unidos en participar en el equipo de gimnasia en 30 años. Y entonces empecé a dar entrevistas y a hablar de ello y se me avergonzó mucho por el hecho de que no hablara español de forma fluida. Cosas como: "No es una latina real, no habla español". Y un poco sentí: "Si no lo soy, ¿qué soy?". No hablar la lengua no hace que sea menos. La idea de ser un crisol de culturas es que nos aceptemos los unos a los otros.

Una de las cosas sobras las que tu generación nos puede enseñar mucho es sobre la facultad de ser más proactivos y denunciar cosas que creemos que deberían cambiar...

Una de las cosas difíciles de estar en 2020 es que las redes sociales se han convertido en una especie de periódico. Estamos todos más conectados. Pero es duro porque todo el mundo quiere tener conversaciones y, si dices algo equivocado, aparece la cultura de la cancelación. Pero hay que ver cuál era la intención detrás de algo. A veces lo que evita que otra gente tenga una conversación honesta es ese miedo a equivocarse. Y todos vamos a equivocarnos en algún momento.

¿Cuánto cuidado tienes con tus redes sociales?

Me gustaría pensar que tengo mucho cuidado. Me criaron para que, si estoy enfadada o decepcionada, no tuitee acerca de algo de inmediato. Es mejor pensar en ello durante un par de horas o de días. Las redes sociales son un malabarismo. Es como otro lenguaje. La generación Z es tan absurda y afilada porque decimos cosas que en realidad no tienen ningún sentido. La cultura de las redes sociales nos ha hecho así, divertidos. Hay mucho sarcasmo. Pero como tengo muchos seguidores miro mucho lo que digo y pienso siempre si algo se podría percibir de forma equivocada. Quiero asegurarme que la gente sepa cuáles son mis intenciones.

Clive Brunskill/Getty Images

Hablemos de las Olimpiadas. ¿Te estás entrenando ya para Tokio 2021?

Sí. Es muy interesante porque el año pasado estábamos a un año de las Olimpiadas y este año volvemos a estar a un año de las Olimpiadas. Es un poco déjà vu. Cuando me enteré de que iban a retrasar los Juegos Olímpicos, me rompió un poco el corazón. E imagino que los otros atletas también lo sintieron. Entrenamos para alcanzar la cima en el momento adecuado. Es trabajar muy duro durante meses para que luego se retrasen las Olimpiadas. Por suerte no las cancelaron. Pero el mundo tiene prioridad, la salud tiene prioridad. Y las próximas Olimpiadas van a ser mucho más especiales porque hemos tenido que esperar por ellas. Ese año extra me está dando tiempo extra para mejorar y añadir más habilidades y perfeccionar mi técnica, como va a pasar con otros atletas.

¿Cuán diferente es tu entrenamiento ahora por todas las precauciones que se deben tomar por la pandemia?

Cuando se produjo el confinamiento por la pandemia no sabía que mi último día de entrenamiento iba a ser mi último día de entrenamiento. Me tomé unas semanas y acabé volando a Nueva Jersey, a mi casa. Ahora estoy en California y en esos momentos también estaba en California. En Nueva Jersey está mi familia y mis hermanos. Y allí me pasé cinco o seis meses. Hay un gimnasio que me dejó ir a hacer ejercicio y eso me ayudó mucho.

¿Y ahora?

Todos los gimnastas estamos ejerciendo distancia social en el gimnasio. Tenemos cinta adhesiva en el suelo para que todo el mundo se mantenga en su sitio y llevamos mascarillas cuando entramos o salimos. Es difícil hacer saltos en el aire con la mascarilla puesta, puede ser peligroso. Así que nos las quitamos para eso. Pero básicamente tratamos de hacerlo lo mejor posible y que todo esté muy higiénico.

Estabas hablando del tiempo que estuviste en Nueva Jersey tratando de estar activa. ¿Qué le recomiendas a la gente atrapada en casa y que quiere seguir manteniéndose en forma?

Hay muchas cosas online. Para mí es difícil agarrar unas pesas y elaborar una sesión de ejercicios en la sala de estar de mi casa. Me hace sentir poco motivada, no hay nadie más haciéndolo. Pero ver un video en YouTube o ver algún otro video de actividad física en línea me ayudó mucho porque hizo que no tuviera que pensar en lo que estaba haciendo. Podía escuchar y seguir las instrucciones y todo era sencillo. Pero también espero que todo el mundo sea paciente consigo mismo porque no es como que estemos en casa sin hacer nada. Están pasando muchas cosas en el mundo.

Me quedo con la idea de esta campeona olímpica de ser pacientes con nosotros mismos.

Estos son los doodles de Google dedicados a latinos célebres [fotos] Ver fotos +46 Más