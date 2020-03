César Salza / CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

El coronavirus tiene a muchas personas realizando autocuarentena, y esto ha provocado que no puedan asistir a gimnasios o realizar actividades físicas. En lugares como Madrid, está prohibido salir a correr o hacer deportes, por lo cual, todo parece indicar que es un buen momento para revisar algunas aplicaciones que pueden ayudarte a hacer ejercicios en casa para pasar el tiempo y mantenerte en forma.

Aplicaciones gratis para hacer ejercicios en casa

Existen muchas aplicaciones que tradicionalmente han tenido algún contenido gratuito, pero dadas las circunstancias del coronavirus, algunas han pasado su apartado de pago o algunas funciones a gratis para que tú puedas cumplir con la cuarentena, así que vamos a revisar esas aplicaciones primero.

Peloton

Esta es una aplicación de la empresa de tecnología con el mismo nombre, y que normalmente tiene una suscripción mensual de US$13, que te dan acceso a una librería de clases o incluso a clases en vivo desde un estudio en Nueva York. También existe una suscripción para quienes tienen la máquina de correr o la bicicleta, ya que pueden recibir clases adaptadas para estos aparatos.

Si tienes una bicicleta estática en casa o una máquina de correr, estarás feliz, porque ahora podrás disfrutar de entrenamientos gratis durante 90 días. A esto debemos sumar que Peloton incluye clases de estiramiento, de yoga, meditación, boot camps y cardio.

Mi opinión: En este momento esta aplicación es ideal para hacer el apartado de cardio, que incluye rutinas que no requieren ningún material, y que se dividen por tiempo y que pueden ser de 10, 15 y 20 minutos. Además, me gusta que no te piden tu tarjeta de crédito para registrarte y a eso debemos sumar que puedes enlazar tu dispositivo inteligente al app, para llevar una monitorización de tus constantes. Si por casualidad en la cuarentena tu ciudad te deja salir a correr, tienes una guía de audio para hacerlo. Ojo: de momento todo está en inglés, pero sus entrenadores son muy proactivos y te harán sentir que te están viendo para que acabes cada rutina.

El app es compatible con Chromecast y AirPlay para enviar los entrenamientos a una pantalla más grande, y además puedes descargarla en Amazon Fire TV.

Fitbod

Si eres usuario de un iPhone, te interesa esta aplicación. Es una de las más populares de la App Store, y además es compatible con el Apple Watch. Lo siento usuarios de Android. La aplicación es de pago, pero hasta el 1 de mayo el apartado de ejercicios sin pesas o equipación es gratuita, y lo que es mejor, cuando activas este apartado no te cuenta como las tres semanas gratis que el app suele dar a quienes desean probarla antes de adquirirla.

Fitbod es conocida por ser una herramienta que te ayuda a ejercitar diferentes partes de tu cuerpo, haciéndote una rutina de ejercicios dependiendo de tus intereses.

Mi opinión: He probado esta aplicación en su versión de pago, que vale US$9.99 al mes o US$59.99 al año, y me gusta porque adapta mi medición del entrenamiento muy bien dentro del Apple Watch. Además, el app te va indicando cuántas repeticiones tienes que hacer de cada ejercicio, lo que hace muy fácil seguirlo. No hay nadie gritándote, pero sí tienes GIFs que te indican cómo es cada ejercicio.

Freeletics

Esta ha sido una de mis aplicaciones favoritas de todos los tiempos. Tiene una versión gratuita limitada y una de pago. Esta aplicación te da entrenamientos en los que no requieres ningún tipo de máquinas o mancuernas para entrenar, solo tu cuerpo y tus ganas, y muchas ganas, porque cada entrenamiento te va a dejar superagotado y sudando, aunque claro, esa es la idea.

Esta aplicación puede tener enfoques para todo tipo de personas, desde las que desean perder peso, hasta las que desean estar en forma. Puedes elegir planes de ejercicios que vayan con esa meta, y la aplicación solamente te colocará esos ejercicios, aunque esto solo está disponible en el apartado de pago, que cuesta US$59.99 por seis meses.

Mi opinión: Yo he utilizado Freeletics gratis por un montón de tiempo, y solo necesitas un espacio de tu casa para hacer rutinas de entrenamiento que constan de unos 10 minutos y no requieren ningún equipamiento. Puedes ver los videos de los ejercicios antes de comenzar, para que luego sea más fácil y sepas lo que estás haciendo. Además, te guarda el registro de tiempo que haces cada vez que repites un entrenamiento -- que tienen nombres de dioses --. Te gustará saber que si nunca has hecho ejercicios o más bien poco, puedes elegir los que tienen menor duración y dificultad.

CorePower

¿Amante del yoga? No te hemos olvidado. La red de gimnasios de Estados Unidos especializada en esta actividad, CorePower, cerró sus gimnasios, pero decidió abrir su aplicación y entrenamientos para miembros y no miembros de manera gratuita hasta el 30 de marzo.

Yo no soy un asiduo al yoga, pero descargué la aplicación, me registré, y pude obtener acceso a una serie de clases gratuitas de una hora de duración. Puedes ver las clases aquí. No requiere tarjeta de crédito para abrirte la cuenta y comenzar a utilizarla.

Down Dog

Otra aplicación para los amantes del yoga es Down Dog, y actualmente ofrece clases gratuitas hasta el 1 de abril, aunque su precio habitual es de US$49.99 al año o US$7.99 al mes. No requiere tarjeta de crédito para abrirte la cuenta y comenzar a utilizarla.

Esta aplicación ofrece sesiones personalizadas según el tiempo que tienes para realizarla y que puede ser de un máximo de 90 minutos.

Mi compañera Patricia Puentes la utiliza, y me dijo: "Me permite hacer yoga en casa y puedo ajustar el nivel de dificultad y la duración. Si solo tengo 20 minutos, no hay excusa".

Lesmills

Si te gusta seguir clases para no perder la rutina de lo que hacías en tu gimnasio, es probable que te guste Lesmills. Este es un servicio en línea de los creadores de clases como BodyPump, muy populares en muchos gimnasios. Este servicio no es gratis, pero ofrece 30 días gratis con cancelación en cualquier momento sin cobro de nada, así que podrías probarla para hacer una de sus clases que no requieren ningún equipo.

Yo en particular quiero probar las clases de BodyCombat, que son mis favoritas. Puedes echarle un vistazo al sitio Web y regístrate aquí, una vez que hagas esto, podrás acceder al app.

Ahora bien. Si estás pensando en comparte algún equipo para hacer ejercicios en casa, te recomiendo que revises esta guía en la que calificamos gimnasios inteligentes para que tú sepas cuál es el mejor.