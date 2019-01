Sony Pictures

Buenas noticias para los fans de los cazadores de fantasmas más famosos de todos los tiempos.

Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, creador de la primera película Ghostbusters (estrenada en 1984), dirigirá y coescribirá el próximo capítulo de la saga según un reporte de Entertainment Weekly.

Reitman es también el director de títulos de éxito como Up in the Air y Juno y, según reporta el medio fuente, tomará los mandos del rodaje de la nueva entrega de Ghostbusters en los próximos meses, con el fin de que su estreno esté listo en el verano de 2020.

"Siempre me consideré a mí mismo como el primer fan de Ghostbusters cuando visité el set a los 6 años de edad. Quería hacer una película para todos los otros fans", dijo Reitman en entrevista a EW.

"Este es el siguiente episodio de la franquicia original. No es un remake, lo que sucedió en los 80 sucedió en los 80, y esto estará situado en el día actual", añadió.

Aún es demasiado pronto para saber qué actores formarán el reparto o si los actores originales Dan Aykroyd, Ernie Hudson o Bill Murray volverían a meterse en la Ray Stantz, Winston Zeddemore o Peter Venkman, pero realmente nos gustaría al menos verles haciendo un cameo.

El director tuiteó el martes "Finalmente obtuve las llaves del auto", refiriéndose posible a que el proyecto ya está en marcha.

Sony Pictures no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNET.

