El deber de todo remake es aportar algo diferente y novedoso a la película original. El desafío mayor que enfrenta un remake es cuando crea una versión de una obra que muchos consideran un clásico, pues ¿cómo se mejora la propuesta original?

Esta es la pregunta que asalta al espectador que acude a ver Ghost in the Shell, que se estrena mañana viernes, 31 de marzo, en Estados Unidos. La película es un remake del anime Ghost in the Shell (1995), un filme de culto entre los amantes del cine de animación japonés.

La nueva versión es protagonizada por Scarlett Johansson, lo que generó polémica entre los fanáticos, ya que el personaje es originalmente asiático. La producción fue acusada de whitewashing, al emplear a una actriz caucásica para interpretar a un personaje asiático.

Lo cierto es que Rupert Sanders, el director de la nueva Ghost in the Shell, cumplió el cometido que seguro le asignaron: hacer una versión para un público que no conoce el anime original y que funcione como una película de acción que atraiga a un público masivo.

Si esa fue la misión encomendada a Sanders, pues entonces el director la cumplió con creces. Ghost in the Shell destaca por su diseño de producción, su cinematografía y sus efectos especiales.

Es un filme muy atractivo visualmente, especialmente para quien guste del género cyberpunk y el deroche tecnológico.

Ghost in the Shell es una saga japonesa de ciencia ficción creada por Masamune Shirow. Nació como un manga en 1989 pero la historia ha tenido continuación en cuatro películas de dibujos animados, tres series televisivas y cuatro videojuegos. De todos sus títulos, el más famoso es la película homónima de 1995, dirigida por Mamoru Oshii.

Todas tratan sobre una organización antiterrorista llamada Sección 9, liderada por la Mayor Motoko Kusanagi, que opera en el Japón de la mitad del siglo XXI, en la ficticia ciudad de Niihama (mezcla de Hong Kong y Tokio).

En este futuro, la tecnología ha avanzado tanto que millones de personas poseen "cerebros cibernéticos" que les permiten conectar su cerebro biológico con redes computarizadas. La gente también puede alojar su cerebro en cuerpos robóticos (cyborgs), como es el caso de la protagonista de la saga, la Mayor Motoko Kusanagi, que interpreta Johansson en la nueva película con el nombre cambiado a Mayor Mira.

Ghost in the Shell no es una adaptación literal del anime de 1995, pues toma elementos de otros títulos de la saga. Las geishas robot, por ejemplo, aparecen en Ghost in the Shell 2: Innocence (2004).

El filme de Sanders es un triunfo del diseño de producción, que logra traducir fielmente los ambientes, vestuario y arquitectura de esa ciudad cyberpunk del futuro, con un nivel de detalle digno de Blade Runner.

Pero al reducir ese complejo mundo tecnológico a una simple ambientación y escenografía, el mensaje de Ghost in the Shell pierde su relevancia. Queda como una película de acción más, que emociona poco.

Al reducir los cuestionamientos filosóficos del anime original a meras notas al pie de página, la nueva Ghost in the Shell luce superficial.

Aquellos momentos apacibles y melancólicos de la película animada de 1995, con sus largas tomas de edificios pobres y grises, con avisos de neón colgados de sus ventanas, brillan por su ausencia.

Si el deber de un remake es ofrecer algo novedoso, la nueva Ghost in the Shell se queda corta, absorta en la excelencia de sus diseños sin reparar en las ideas que hicieron de la saga japonesa una obra de culto en Japón.

Ghost in the Shell se estrena el viernes, 31 de marzo, en Estados Unidos.

